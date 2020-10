Sandra Bullock gwiazdą nowej komedii romantycznej. Jej partnerem będzie Ryan Reynolds?

W 2009 roku wspominana tutaj para aktorów spotkała się na planie komedii „Narzeczony mimo woli”. Fanów tego tytułu z pewnością ucieszy wiadomość o tym, że Bullock i Reynolds znów mają szansę stanąć wspólnie przed kamerą. W przygotowywanym przez Paramount Pictures „Lost City Of D” mieliby tworzyć duet w okolicznościach zbliżonych do tych z „Miłość, szmaragd i krokodyl”. Komedia romantyczna akcji? Czemu nie!

Żeby jednak rozchwytywany ostatnio Reynolds mógł zagrać w tym filmie, potrzeba odrobiny szczęścia i dobrej woli. Aktor nie ma obecnie wolnych terminów, a zdjęcia do „Lost City Of D” miałyby rozpocząć się możliwie jak najszybciej. Udział Bullock też musi zresztą zostać jeszcze potwierdzony. Obecnie wiemy jedynie, że jest ona producentką tego dzieła.

Za fabułę od strony koncepcyjnej odpowiadać ma Seth Gordon, znany z „Szefowie wrogowie” oraz „Baywatch. Słoneczny patrol”. Scenariusz to już praca Dany Fox, znanej z „Co się zdarzyło w Las Vegas”, „Jak to robią single” czy „Raj dla par”. Reżyserię powierzono braciom Aaronowi i Adamowi Nee („Band of Robbers”, „The Last Romantic”).