62-letnia Madonna nie do poznania na nowych zdjęciach. „Co stało się z twoją twarzą?”

Na zdjęciach widzimy Madonnę w nowej fryzurze. Piosenkarka ma włosy koloru różowego, upięte z tyłu głowy. Ma na sobie również okulary. „To twarz dziewczyny, która właśnie zagłosowała” – napisała.

Fani pod postem zaczęli zadawać artystce liczne pytania, dotyczące tego, co stało się z jej policzkami – na fotografiach widać, że jej kości policzkowe są szczególnie uwydatnione, podczas gdy same policzki wydają się skrajnie zapadnięte. Część komentujących zwróciło także uwagę na jej duże usta. Niektórzy fani piosenkarki wprost zaczęli prosić ją o to, aby przestała poddawać się zabiegom medycyny estetycznej. Inni zwracali uwagę na to, że może to być tylko wina nałożonego przez artystkę filtra w momencie robienia zdjęcia.