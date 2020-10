„Szarlatan” Agnieszki Holland czeskim kandydatem do Oscara

Film and Music Entertainment (IRE)

/ Źródło: Film and Music Entertainment (IRE)

Czeskim kandydatem do Oscara został film „Szarlatan” w reżyserii Agnieszki Holland. To drugi obraz polskich twórców po „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, który stanie do walki o prestiżową nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.