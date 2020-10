To najstarsza córka Sharon i Ozzy'ego Osbourne'ów. Piękna Aimée robi karierę muzyczną

Aimée Osbourne urodziła się 2 września 1983 roku. Jest najstarszą córką Ozzy'ego i Sharon Osbourne'ów. Podczas gdy jej rodzeństwo, Kelly oraz Jack, zyskali sławę dzięki pojawieniu się w rodzinnym reality show produkowanym przez MTV, odmówiła uczestnictwa w programie, obawiając się, że zaszkodzi to jej karierze muzycznej.

Jako dziecko Aimée pojawiała się w niektórych dokumentach o karierze muzycznej swojego ojca, a w 1998 roku zasiadła na kanapie w programie „The Howard Stern Show” . Przełomem w jej aktorskiej karierze było pojawienie się w 2003 roku w filmie „Wichrowe Wzgórza” . W 2010 roku rozpoczęła karierę muzyczną, posługując się pseudonimem ARO. W przeciwieństwie do heavy metalu tworzonego przez jej ojca, muzyka ARO opisywana jest jako synth pop, inspirowana Kate Bush, Portishead, PJ Harvey czy Massive Attack. W lipcu tego roku ARO wydała swój pierwszy od czterech lat singiel „Shared Something With the Night” .

W naszej galerii możecie obejrzeć zdjęcia ARO. Jest podobna do swoich rodziców?