HBO przygotowuje serial o SpaceX Elona Muska. Co wiemy do tej pory?

Sześcioodcinkowy serial „SpaceX” oparty będzie na książce „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future” , autorstwa Ashlee Vance. Będzie to dokumentacja tego, jak Musk, realizując swoje życiowe marzenie, aby uczynić ludzkość gatunkiem zamieszkującym na wielu planetach, wybiera zespół iżynierów do pracy na odległej wyspie Pacyfiku, gdzie budują i wrzucają na orbitę pierwszą planetę SpaceX. Wydarzenie to zapoczątkowało nową erę prywatnej eksploracji kosmosu, której kulminacją był pierwszy załogowy start statku Falcon 9 30 maja 2020 roku.

Scenarzystą serialu będzie Doug Jung ( „Star Trek: W nieznane” , „Paradoks Cloverfield” , „Przekręt doskonały” ). Zobaczymy go także w roli producenta wykonawczego u boku Channinga Tatuma, Reida Carolina, Petera Kiernana oraz Vance'a i Lena Amato.