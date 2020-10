„Furiosa” potwierdzona! Anya Taylor-Joy w głównej roli w spin-offie hitu „Mad Max: Na drodze gniewu”

„Furiosa” opowiadać ma o historii tytułowej bohaterki, granej przez Charlize Theron w filmie „Mad Max: Na drodze gniewu” . Już w maju tego roku reżyser filmu George Miller w rozmowie z dziennikiem „The New York Times” zdradził, że scenariusz do obrazu powstał jeszcze w trakcie prac nad filmem z 2015 roku. Miller stworzył go, aby Theron mogła poznać przeszłość swojej bohaterki i lepiej przygotować się do tej roli. W 2016 roku film „Mad Max: Na drodze gniewu” został nagrodzony aż sześcioma Oscarami w kategoriach: najlepsza charakteryzacja, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż i najlepszy montaż dźwięku.

Teraz w spin-offie obrazu pojawią się Anya Taylor-Joy, która wcieli się w młodą Furiosę, Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II (nie podano jeszcze, jakie postaci zagrają). Miller będzie ponownie reżyserem i producentem projektu, współpracując z wieloletnim partnerem produkcyjnym Dougiem Mitchellem.