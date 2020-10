Dziennikarka TVP Info zastąpiła Marcelinę Zawadzką. Poprowadzi „Pytanie na śniadanie”

Na początku jesieni posady w „Pytaniu na śniadanie” stracili Robert El Gendy oraz Tamara Gonzalez Perea. W roli nowych prowadzących zostali obsadzeni Kasia Cichopek oraz Maciej Kurzajewski. To jednak nie koniec zmian w programie śniadaniowym TVP2. Jak podawał portal Wirtualne Media, do stacji nie wróci na razie Marcelina Zawadzka. Pracownicy redakcji powiedzieli nieoficjalnie, że nikt w TVP nie wyobraża sobie, żeby osoba, która ma obecnie status oskarżonej, mogła prowadzić program śniadaniowy, niezależnie od tego, czy jest winna, czy nie.

Początkowo Zawadzką zastępowali na zmianę Ida Nowakowska lub Marzena Rogalska. Do Tomasza Wolnego dołączyła już jednak nowa prowadząca – Małgorzata Opczowska. To dziennikarka TVP Info, wcześniej związana z TVP Kraków, która w czerwcu br. została współprowadzącą „Studia Polska”, zastępując Magdalenę Ogórek. „Mam dla Was niespodziankę. Kolejne wyzwanie i to całkiem spore przede mną. Liczę na wsparcie i proszę o trzymanie kciuków. Już jutro przywitam się z widzami telewizyjnej Dwójki o 7.55 w Pytaniu na Śniadanie. Zapraszam. Do zobaczenia” – poinformowała w poniedziałek na Facebooku. Zgodnie z zapowiedziami, Opczowska pojawiła się już w programie. Portal Wirtualne Media podaje, że będzie prowadziła „Pnś” osiem razy w miesiącu.