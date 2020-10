Viggo Mortensen pojawi się w Polsce. Zobacz zwiastun jego reżyserskiego debiutu

Trzykrotnie nominowany do Oscara Viggo Mortensen, znany z takich hitów jak „Green Book” czy „Władca pierścieni”, odwiedzi Polskę z okazji premiery swojego reżyserskiego debiutu „Jeszcze jest czas”. Pojawi się w naszym kraju na zaproszenie M2 Films, dystrybutora filmów „Jeszcze jest czas” i „Green Book”. W trakcie swojej wizyty odwiedzi Toruń, gdzie jego dzieło już 14 listopada otworzy 28. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE, a następnie uświetni swoją obecnością specjalny pokaz filmu w warszawskiej Kinotece.

Kariera Viggo Mortensena

Viggo Mortensen to amerykański aktor duńskiego pochodzenia, który ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara. Na dużym ekranie zadebiutował w filmie Petera Weira „Świadek”, w ciągu swojej blisko czterdziestoletniej kariery zagrał u największych reżyserów, m.in. u Jane Campion, Briana De Palmy, Ridleya Scotta, Petera Jacksona czy Davida Cronenberga. W 2018 roku wystąpił w filmie „Green Book”, który przyniósł mu trzecią nominację do Oscara. Mortensen oprócz aktorstwa zajmuje się także fotografią, malarstwem i poezją, a także prowadzi swoje własne wydawnictwo. Aktor mówi też płynnie w ośmiu językach, m.in. angielskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim czy włoskim.

„Jeszcze jest czas”

„Jeszcze jest czas” to reżyserski debiut aktora. Mortensen napisał również scenariusz do filmu oraz wystąpił przed kamerą. U jego boku zagrał Lance Henriksen w znakomitej roli, która od światowej premiery wymieniana jest w kontekście przyszłorocznych Nagród Akademii Filmowej. Autorem zdjęć do filmu jest Marcel Zyskind.

„Jeszcze jest czas” to poruszająca i szczera opowieść o rodzinie i wszystkich odcieniach miłości, również tych najtrudniejszych. John (Viggo Mortensen) wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles, gdzie mieszka razem ze swoją rodziną. Kalifornia to przyjazny i otwarty dla wszystkich świat, zupełnie inny niż dom rodzinny Johna, w którym wciąż mieszka jego ojciec – farmer przywiązany do ziemi i konserwatywnych wartości. Kiedy Willis (Lance Henriksen) zaczyna podupadać na zdrowiu, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać z Johnem. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice?

Film Viggo Mortensena trafi do polskich kin 20 listopada. Dystrybutorem filmu „Jeszcze jest czas” jest M2 Films.