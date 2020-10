Lawrence, DiCaprio, Chalamet, Streep i inni. Plejada gwiazd w nowym filmie Adama McKaya

Scenariusz do filmu tworzy Adam McKay, który zajmie się również jego reżyserią. Twórcę znamy z takich obrazów jak „Big Short” , „Vice” , „Bracia przyrodni” czy „Legenda telewizji” .

Już wcześniej informowano, że w filmie „Don't Look Up” Jennifer Lawrence wcieli się w astronomkę, która wraz ze swoim partnerem odkrywa, że w kierunku Ziemi zmierza gigantyczna ateroida. Naukowcy wyruszają w podróż po całym kraju, ostrzegając ludność przed nieuchronną śmiercią, jednak większość nie wierzy im lub nie chce tego przyjąć do wiadomości.

Według raportu „The Hollywood Reporter” produkcja filmu ma wynosić około 75 mln dolarów, jednak źródło zbliżone do Netfliksa zdementowało tę kwotę w rozmowie z „IndieWire” .

„Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę zrobić ten film z Jennifer Lawrence” – przekazał McKay w oświadczeniu na początku tego roku. „Jest tym, co ludzie w XVII wieku nazywali »a dynamite act«. A fakt, że Netfliks postrzega ten film jako komedię, która może być dostępna na całym świecie, stawia wysoko poprzeczkę dla mnie i mojego zespołu, motywując nas” – dodał. Opisując sam film stwierdził, że nie będzie to komedia w stylu „Braci przyrodnich” , a raczej coś w stylu produkcji „Fakty i akty” w reżyserii Barry'ego Levinsona z 1998 roku. „Bardzo zabawna satyra to coś, do czego zmierzamy” – podkreślił reżyser.

Produkcja filmu miała rozpocząć się w kwietniu, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Opóźnienie to jednak otworzyło drzwi dla nowych członków obsady, wśród których jest między innymi Leonardo DiCaprio.