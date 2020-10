Anna Mucha miała wypadek. „Gdyby kózka...”

Mucha zamieściła na InstaStory fotografię z zabandażowaną nogą, deskorolką i hashtagiem „don't even ask” ( „nawet nie pytajcie” – red.). Kolejne zdjęcie udostępnione przez aktorkę ukazuje kule ortopedyczne i opis: „Gdyby kózka.”.. . „Deski z kółkami to jednak nie są deski teatralne” – napisała jedna z internautek do aktorki. „W punkt!” – odpisała Mucha.

Anna Mucha zadebiutowała na dużym ekranie, gdy miała 9 lat w filmie „Korczak” Andrzeja Wajdy. Później zagrała m.in. w „Przeklętej Ameryce” Krzysztofa Tchórzewskiego i „Liście Schindlera” Stevena Spielberga. Widzowie oglądać ją mogli także w hitach „Panna Nikt” , „Chłopaki nie płaczą” czy „Młode wilki 1/2” . Od 2003 roku aktorka wciela się w Magdę w serialu TVP „M jak miłość” .