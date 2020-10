„Emily w Paryżu”. Kobiety pokochały serialowego Gabriela. Kim jest aktor Lucas Bravo?

Chociaż serial „Emily w Paryżu” zbiera raczej krytyczne recenzje, wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa. – Ludzie chcą podróżować. Rzeczywistość jest ostatnio bardzo trudna i myślę, że serial jest tak kolorowy – jest w nim moda, romanse, podróże. Wizja Darrena Stara jest tak barwna, żywa i zabawna. Ludzie potrzebowali czegoś takiego, aby móc uciec – mówił pytany przez „Cospompolitan” o popularność serialu Lucas Bravo.

Odniósł się również do krytyki paryskiej kultury, która pojawiła się w serii. – Myślę, że ludzie (którym to się nie podobało – red.) mają w pewnym sensie rację. Przedstawiamy banały i przedstawiamy jedną wizję Paryża. Paryż to jedno z najbardziej zróżnicowanych miast na świecie. Mamy tak wiele sposobów myślenia, tak wiele różnych narodowości, tak wiele różnych dzielnic. Całe życie nie wystarczyłoby na to, aby opowiedzieć o tym, co dzieje się w Paryżu. To cały świat w jednym mieście – podkreślił aktor.

Lucas Bravo – wszystko, co powinieneś wiedzieć o aktorze

Lucas Bravo ma 32 lata i urodził się we Francji. Spędził jednak dużo czasu poza granicami tego kraju, zajmując się aktorstwem oraz modelingiem. Płynnie posługuje się francuskim i angielskim. Przed tym, jak pojawił się w serialu „Emily w Paryżu” grał m.in. w „La crème de la crème” , „Plus belle la vie” czy „T.O.C” . Produkcja Netfliksa jest pierwszą amerykańską, w której zagrał aktor.

Poza modelingiem i aktorstwem, Lucas Bravo, podobnie jak postać grana przez niego w serialu, jest utalentowanym szefem kuchni.

„Emily w Paryżu” – o czym jest seria?

Serial opowiada o dwudziestokilkuletniej Emily, Amerykance, która przeprowadza się do Paryża, aby podjąć pracę we francuskiej firmie marketingowej. Park gra jej przyjaciółkę Mindy, opiekunkę do dzieci. Obydwie kobiety mają zupełnie inne doświadczenia związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju.

Cały 1. sezon serialu oglądać można na platformie Netflix.

„Emily w Paryżu” – obsada