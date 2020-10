Michał Piróg w ostrym apelu do koronasceptyków. „Głupota i egoizm powinny być karane”

Według najnowszych danych, w Polsce od początku pandemii zachorowało 157 608 tysięcy osób, a 3 440 zmarło. W piątek Ministerstwo Zdrowia podało, że nowych przypadków zakażeń jest 7 705, a z powodu COVID-19 zmarło 12 osób bez chorób towarzyszących i 120 osób z innymi schorzeniami.

Gwiazdy w sieci coraz częściej otwarcie walczą z koronasceptykami. Teraz na ten temat napisał kilka słów na swoim Instagramie Michał Piróg.

„Możesz słuchać szalonych ludzi którzy wątpią w wirusa, możesz wierzyć »panującemu« nad wszystkim rządowi, możesz robić co chcesz, nie nosić maseczek, chodzić na Secret Korona Party. Możesz nawet rzucić się z mostu. Tylko rób to na uboczu i nie narażaj innych” – podkreślił. „Jak słyszę o ludziach którzy nie robią sobie testów mając kontakt z chorymi bo boją się, że wyjdzie, że są chorzy i zostaną objęci kwarantanną. Wiec wolą się nie zbadać i „normalnie” funkcjonować to mnie szlag trafia. Głupota i egoizm powinny być karane i to surowo. Bardzo surowo” – przyznał.