„Mroczne materie”. Nowy zwiastun 2. sezonu serialu. Czego się z niego dowiadujemy?

Drugi sezon produkcji rozpoczyna się po tym, jak Lord Asriel otworzył most do nowego świata, a Lyra – zrozpaczona śmiercią swojego najlepszego przyjaciela – postanowiła podążyć za Asrielem w nieznane. W dziwnym i tajemniczo opuszczonym mieście dziewczyna spotyka Willa, chłopca z naszego świata, który również ucieka przed swoją trudną przeszłością. Lyra i Will odkrywają, że ich losy są ze sobą złączone i prowadzą do ponownego spotkania Willa z jego ojcem. Nie jest to jednak takie proste, bo na ich drodze nieustannie pojawiają się liczne przeszkody. W tym samy czasie pani Coulter szuka Lyry, aby za wszelką cenę zabrać ją do domu.

Drugi sezon serialu – obsada i twórcy

W drugim sezonie w serialu ponownie wystąpią: Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas i Lin-Manuel Miranda. Do obsady w tym sezonie dołączą: nominowany do Oscara Terence Stamp („Billy Budd”), Jade Anouka (serial„Turn Up Charlie”) i Simone Kirby („Notatki o ciemności”).

„Mroczne materie” produkuje Bad Wolf i New Line Cinema dla BBC One oraz HBO. Producentami wykonawczymi są: Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins i Julie Gardner z ramienia Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathurst; Deborah Forte, Toby Emmerich i Carolyn Blackwood dla New Line Cinema oraz Ben Irving i Piers Wenger dla BBC One.

„Mroczne materie” 2. sezon – premiera

Premiera drugiego sezonu serialu HBO „Mroczne materie” („His Dark Materials”) odbędzie się 17 listopada w HBO i HBO GO. Pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie od rana. Premiera na antenie HBO odbędzie się równolegle z amerykańską, czyli o godz. 3:00 nad ranem. Powtórka zaplanowana została tego samego dnia o godzinie 20:10. Premiera kolejnych odcinków co tydzień, we wtorki.