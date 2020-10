Wieniawa pokazała jak tańczy, zalała ją fala krytyki. „Jaki bodyshaming”

Julia Wieniawa poświęca ostatnio sporo czasu na przygotowania do kolejnych odcinków „Tańca z Gwiazdami”. Przy okazji programu aktorka zwróciła uwagę na problem hejtu. – Uważam, że hejt jest wszędzie i chciałam to pokazać właśnie tym tańcem. Na moim Instagramie nikt nie zobaczy moich zapłakanych InstaStories, bo to nie jestem ja. Apeluję do wszystkich, bądźmy dla siebie milsi, trochę empatii – powiedziała po swoim ostatnim występie.

Celebrytka nie była w błędzie. Po tym, jak udostępniła na swoim profilu na Instagramie krótkie nagranie, na którym tańczy do piosenki Rihanny, w sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy na temat jej wyglądu. „Zacznij jeść, przytyj trochę”; „chuda i bez szału”; „ale deska i czym się tu szczycić?”; „spoko, ale cycki mogłabyś założyć”; „gdzie masz talię?” – pisali komentatorzy.

Na ripostę Julii Wieniawy nie trzeba było długo czekać. „Lol, jaki bodyshaming” – podsumowała wpisy internautów uczestniczka ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Warto jednak dodać, że zdecydowana większość komentarzy pod nagraniem była pozytywna.