Koronawirus zmieni ramówkę TVP? Jest komentarz stacji

Pandemia koronawirusa sprawiła, że polski rząd zdecydował się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń, które mają zatrzymać rozprzestrzenienie się wirusa. Obecnie cały kraj (poza 152 miastami i powiatami, które są strefami czerwonymi) jest objęty żółtą strefą. Nowe obostrzenia dotknęły m.in. branżę kulturalną. Portal Plejada postanowił zapytać Telewizję Polską, czy kolejne restrykcje wpłyną na zmianę jesiennej ramówki. W ramówce znalazły się m.in. rejestrowane na żywo „The Voice of Poland” czy „Jaka to melodia?”. „Część nagrań przygotowywanych do produkcji została zrealizowana przed decyzją rządu rozszerzającą tzw. "strefę żółtą" na obszar całego kraju” - przekazał rzecznik stacji.

Centrum Informacyjne TVP dodało, że programy realizowane przez stację są nagrywane przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, by ekipie produkcyjnej zapewnić bezpieczeństwo. „Produkowane przez Telewizję Polską S.A. programy rozrywkowe są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych oraz środków profilaktycznych” - napisano w komunikacie.