Małgorzata Rozenek-Majdan zaczynała u Vegi. Teraz zagra w kolejnym filmie

Rozenek-Majdan poinformowała niedawno, że gra w nowym filmie Patryka Vegi. Jak przekazała wcieli się w jedną z głównych postaci. 42-latka przekazała też, że przechodzi szkolenie aktorskie. – Często nie docenia się pracy modelek, a nie jest to łatwa praca. Podobnie jest z aktorkami. Dopiero teraz to widzę. To tak bardzo angażująca praca – mówiła.

Teraz w rozmowie z „Pudelekiem” prowadząca program „Projekt Lady” ujawniła, że „bardzo dobrze odnajduje się w świecie planów filmowych” i już otrzymała kolejną rolę. – To jest drugi film, trochę pojawił się znienacka. Będzie to komedia romantyczna. Jeszcze nie bardzo mogę mówić, kogo gram. Jest to trochę mniejsza rola niż u Patryka Vegi, ale jednak zauważalna scenariuszowo. Gram z plejadą wybitnych aktorów i to jest dla mnie ogromna przyjemność móc obserwować ich przy pracy – przekazała.