Bardzo osobisty wpis Joanny Koroniewskiej. Aktorka pokazała zdjęcia swojej mamy

Joanna Koroniewska, znana jest z seriali takich jak „M jak miłość” , „Julia” , „Hotel 52” czy „Ślad” . Gra również regularnie w teatrze. Prywatnie jest od 2014 roku żoną Macieja Dowbora, z którym ma dwie córki – Janinę oraz Helenę.

Joanna Koroniewska w jednym z ostatnich postów na Instagramie zamieściła zdjęcia swojej mamy, która zmarła 20 lat temu, gdy aktorka miała 22-lata. Zaznaczyła, że nie jest to dla niej łatwe, jednak ma nadzieję, że dzięki jej apelowi chociaż jedna osoba postanowi zrobić sobie badanie piersi.

„Była taka pozytywna, zawsze uśmiechnięta”

Na początku długiego wpisu aktorka podkreśliła, że śmierć mamy była największą tragedią w jej życiu, a ból będzie jej towarzyszył zawsze. „Była taka pozytywna, zawsze uśmiechnięta. Ja zostałam sama. Bez ojca, rodzeństwa. Na wiele lat. Boli nadal i pewnie zawsze będzie bolało. Nie lubię października. Zawsze będzie kojarzył mi się z jej odejściem. Ale paradoksalnie ten miesiąc jest miesiącem walki z rakiem piersi, choroby, której mojej Mamie nie udało się pokonać” – wyjaśniła. Zaznaczyła, że ciągle mówi się o badaniach, ale niekoniecznie je rzeczywiście wykonujemy.

„Widziałam młode dziewczyny, którym się udało!”