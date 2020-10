Co nowego na platformie Netflix? Co warto obejrzeć w weekend? Podpowiadamy!

Na Netfliksie, jak to co roku w październiku, pojawiło się sporo halloweenowych produkcji, w tym „Nawiedzony dwór w Bly” czy „Hubie ratuje Halloween”. Wiele jest nowych produkcji oryginalnych, a z tych dodanych teraz warto zobaczyć oparty na prawdziwej historii „Proces Siódemki z Chicago”. Fanów „Szkoły dla elity” ucieszyć powinna z kolei pozycja „Ktoś musi umrzeć” z Ester Exposito w jednej z głównych ról.

„Carrie Pilby”

Inteligentna, dziewiętnastoletnia samotniczka o niezłomnej moralności dostaje od swojego terapeuty listę celów do zrealizowania przed Nowym Rokiem.



„Zbliżenia”

Marta próbuje uporządkować swoje relacje z zaborczą matką i rozpocząć niezależne życie.



„Dobrego dnia, Verônico”

Thriller jest adaptacją książki o tym samym tytule napisanej przez kryminolog Ilanę Casoy oraz pisarza Raphaela Montesa. Opowiada o zdeterminowanej policjantce, która wykorzystuje swoje umiejętności śledcze, by zgłębić dwie intrygujące sprawy i pomóc ich ofiarom stawić czoło przemocy i niesprawiedliwości. Pierwsza kobieta została oszukana przez mężczyznę poznanego przez internet. Druga to Janete (Camila Morgado), żona Brandão (Eduardo Moscovis), inteligentnego i niebezpiecznego seryjnego mordercy, który prowadzi pozornie normalne życie, ale za fasadą kryje się okrutny umysł zdolny do uwięzienia swojej ofiary jak ptaka w klatce.



„BLACKPINK: Light Up the Sky”

Film „BLACKPINK: Light Up the Sky” udowadnia, że muzyka nie zna granic ani barier językowych. Dokument zagląda za kulisy sukcesu czterech członkiń zespołu BLACKPINK, czyli najpopularniejszej grupy K-pop w historii, ukazując ich początki na scenie oraz aktualną działalność artystyczną.



„Hubie ratuje Halloween”

Pomimo swojego przywiązania do rodzinnego Salem w stanie Massachusetts (i jego legendarnych obchodów Halloween) Hubie Dubois jest obiektem żartów ze strony dorosłych i dzieci. Jednak w tym roku w halloweenową noc wydarzy się coś naprawdę strasznego i to Hubie będzie miał okazję stać się wyczekiwanym przez wszystkich bohaterem.



„Chłopcy z paczki”

Nowy Jork, rok 1968. Na imprezie urodzinowej siedmiu zaprzyjaźnionych gejów musi zmierzyć się ze skrywanymi uczuciami i nigdy niewypowiedzianą prawdą.



„Rewolucja”

Przyszły wynalazca gilotyny odkrywa chorobę, która sprawia, że arystokraci mordują ludzi z niższych klas społecznych.



„Ktoś musi umrzeć”

Akcja serialu osadzona jest w Hiszpanii w latach 50. XX wieku. Poznajemy konserwatywne i ceniące tradycję społeczeństwo, w którym pozory i więzi rodzinne odgrywają kluczową rolę. Caro uderza w nieznane tony i maluje rzeczywistość i trawiące ją problemy społeczne z bardzo nietypowego punktu widzenia.



„Nawiedzony dwór w Bly”

Twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” prezentuje gotycką romantyczną historię o duchach na podstawie prozy Henry'ego Jamesa.



„Proces Siódemki z Chicago”

W 1968 roku „Siódemka z Chicago” w składzie: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines i Lee Weiner – zostali oskarżeni przez rząd federalny USA między innymi o spisek i podżeganie do zamieszek, które miały miejsce w Chicago w stanie Illinois przy okazji Narodowej Konwencji Demokratów. Uczestnicy protestów domagali się zakończenia wojny w Wietnamie.