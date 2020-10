Jej profil na Instagramie śledzi ponad 21 mln osób. Kim jest Madison Beer?

Niedługo po tym, jak Madison Beer stała się sławna dzięki Bieberowi, podpisała kontrakt z Island Records i we wrześniu 2013 roku wydała swoją debiutancką piosenkę „Melodies” . W 2018 roku wydała ep-kę, na której znalazło się siedem utworów. Krążek dotarł na 93. miejsce listy Billboard 200, a piosenkarka wyruszyła w trasę koncertową. W 2019 roku ogłosiła swój debiutancki album zatytułowany „Life Support” – do tej pory pojawiły się z niego trzy utwory – „Selfish” , „Good in Goodbye” i „Baby” .

Teraz Beer jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd. Przyjaźni się z takimi sławami jak Hailey Bieber, Selena Gomez, Presley Gerber czy Drake. W naszej galerii możecie obejrzeć jej zdjęcia, które chętnie publikuje na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 21 mln osób.