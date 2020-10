Córka Anny Przybylskiej skończyła 18 lat. Jest podobna do mamy?

Oliwia Bieniuk to najstarsza córka aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka. Ma dwóch młodszych braci 14-letniego Szymona i 9-letniego Jana. 18-latka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia z sesji zdjęciowych, a także odsłania kulisy życia prywatnego, pokazując się w naturalnej odsłonie.

Oliwia Bieniuk wspomina mamę: Mija kolejny rok bez ciebie



Anna Przybylska zmarła w 2014 roku, a jej córka Oliwia kilka miesięcy temu zamieściła poruszający wpis, w którym wspominała mamę. „Mija kolejny rok bez ciebie mamo i jak co roku od 6 lat nie mogę z tobą świętować tego cudownego dnia, chciałabym ci dać przepiękny prezent lub po prostu powiedzieć, jak bardzo cię kocham i życzyć ci wszystkiego najlepszego. Teraz życzę ci przede wszystkim wiecznego spokoju” – napisała wówczas Oliwia Bieniuk.

Internauci zwracają uwagę na to, jak bardzo Oliwia Bieniuk jest podobna do swojej mamy. Też widzicie to podobieństwo?