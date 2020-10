Gwiazda „Barw szczęścia” opublikowała szczere wyznanie. Przez ostrą dietę nie miała sił

Na początku październiku Olga Jankowska podzieliła się swoimi doświadczeniami w walce o szczupłą sylwetkę. Przyznała, że kiedyś ćwiczyła intensywnie trzy razy w tygodniu, biegała oraz spożywała zaledwie 1200 kcal dziennie. Unikała kawy, cukru oraz alkoholu, ale taki styl życia szybko skończył się u niej brakiem sił oraz przygnębieniem. Dopiero po przeczytaniu serii artykułów w sieci i nawiązaniu współpracy ze specjalistką udało jej się wrócić do zdrowego i zrównoważonego odżywiania. „Po tygodniu jedzenia więcej stany depresyjne ostatecznie zniknęły (a jestem po bardzo skutecznej terapii) oraz wróciła upragniona siła do ćwiczeń. Nagle mogłam góry przenosić!” – przyznała.

Olga Jankowska wyznaje: Nie miałam siły do ćwiczeń

Teraz 28-letnia aktorka znana z roli Klary w „Barwach szczęścia” opublikowała kolejny obszerny wpis, tym razem na temat treningów. Jankowska przyznała, że od dzieciństwa była aktywna fizycznie, a swoją przyszłość wiązała ze sportem. „Kiedy zaczęłam swoje pierwsze próby z odchudzaniem spróbowałam treningu siłowego. Na początku troszkę się nudziłam, przyzwyczajona do treningów, które są bardziej emocjonujące, ale szybko poczułam, ile radości przynosi wyciskanie ciężarów” – wyjaśniła.

Celebrytka wciąż stosowała restrykcyjne diety, przez co nie miała siły na ćwiczenia. Trudne były dla niej szczególnie treningi domowe, kiedy „cała wielka miłość do ruchu gdzieś się ulotniła” . Podobnie jak w przypadku problemów z odżywianiem, również tutaj na pomoc przyszła dietetyczka. „Po kilku dniach współpracy i jedzenia więcej poczułam, że wracają moje siły witalne i wręcz »pofrunęłam« na siłownię. To była moc!" - wyjaśniła.