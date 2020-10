Jest trailer nowego serialu politycznego HBO. W roli głównej Hugh Laurie

Peter Laurence (Hugh Laurie) jest charyzmatycznym politykiem, którego życie zawodowe i prywatne zostaje wystawione na próbę za sprawą knujących przeciwko niemu wrogów. Kiedy kolejne rewelacje na jego temat zaczynają wychodzić na światło dzienne, wolny od poczucia winy i wyrzutów sumienia bohater, umiejętnie balansuje między sukcesem a porażką. Mężczyzna stara się realizować własne polityczne zamierzenia, podczas gdy inni szukają sposobu, aby go zniszczyć.

„Na poboczu” w HBO - obsada

W roli głównej w miniserialu „Na poboczu” występuje nagrodzony trzema Złotymi Globami Hugh Laurie („Nocny recepcjonista”, serial „Dr House”). Obok niego w produkcji występują także: laureatka BAFTY Helen McCrory (seriale P„eaky Blinders”, „MotherFatherSon”), Sidse Babett Knudsen (serial HBO „Westworld”), Saskia Reeves (serial „Luther”), Sarah Greene (seriale „Zdążyć przed zmrokiem”, „Normalni ludzie”), Patricia Hodge (serial „Skandal w angielskim stylu”), Ophelia Lovibond (serial „Jankes i Dama”), Iain De Caestecker (serial „Agenci T.A.R.C.Z.Y”.), Katie Leung (seria filmów „Harry Potter”) Olivia Vinall (serial „The Woman in White”), Pippa Bennett-Warner (serial „MotherFatherSon”), Shalom Brune-Franklin (seriale „Przeklęta”, „Bad Mothers”), Pip Torrens (seriale „Des”, „Patrick Melrose”), Millie Brady („Król Artur: Legenda miecza”) oraz Danny Ashok (serial „Cormoran Strike”).

Autorem scenariusza jest nominowany do Oscara David Hare (Lektor, Godziny), a reżyserem Michael Keillor (serial Cormoran Strike). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili David Hare, George Faber oraz Mark Pybus z ramienia spółki The Forge, Lucy Richer w imieniu BBC, Michael Keillor i Rebecca Eaton dla Masterpiece. Obowiązki producenta pełnił Andy Litvin. Zdjęcia kręcone były w Londynie. Serial wyprodukowany został dla BBC One przez The Forge.

„Na poboczu” w HBO - gdzie oglądać

Pierwszy odcinek miniserialu Na poboczu (Roadkill) dostępny jest w HBO GO od dzisiaj, 19 października. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień, w poniedziałki. Emisja na antenie HBO3 zaplanowana została od 15 listopada. Serial liczy 4 odcinki.