Gwiazdor „Googleboxa” ma za sobą poważną chorobę. „Dwa lata nie wychodziłem z domu”

„Googlebox. Przed telewizorem” jest emitowany na antenie TTV od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali. „Googlebox. Przed telewizorem” cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji – do tej pory nakręcono już 12 sezonów.

Od trzeciej edycji w programie występują Dominik Abus oraz jego przyjaciel Krzysztof Radzikowski. Choć obecnie Abus sprawia wrażenie wyjątkowo pogodnej osoby, jego życie nie zawsze było tak kolorowe. W rozmowie z „Faktem” celebryta przyznał, że zmagał się z depresją. – Byłem na strasznym zakręcie życiowym, bo miałem ciężką depresję, nie wychodziłem dwa lata z domu. Nie wiodło mi się wtedy najlepiej. Mogę powiedzieć nawet, że byłem na takim dnie finansowym i psychicznym. Po prostu nie działo się w moim życiu za dobrze – opowiadał.

„Poznałem się z Igą w momencie, kiedy zupełnie nie miałem pieniędzy”

W walce z problemami Abusowi pomogła jego obecna partnerka. – Poznałem się z Igą w momencie, kiedy zupełnie nie miałem pieniędzy. (...) Któregoś dnia po prostu wstałem i pomyślałem, że to jest ta dziewczyna. Jestem pewny na 100 procent, że Iga będzie do końca życia ze mną, na dobre i na złe, tak samo ja z nią. I na tym polega życie – wyjaśnił. Para ma 3-letniego syna. Razem wychowują także dziesięcioletnie bliźniaki z pierwszego związku Igi. – Nie jesteśmy po ślubie, natomiast czujemy się jak małżeństwo. Dla nas wzięcie ślubu to jest po prostu formalność. Nam ślub nie jest do niczego potrzebny – zapewnił Dominik Abus.