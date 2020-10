Netflix ogłosił produkcję 2. sezon serialu „Rojst”! Jest krótka zapowiedź

Za produkcję „Rojsta” , do którego obecnie trwają zdjęcia, odpowiada Frame sp. z o.o., a producentką serialu jest Edyta Krajewska. W drugim sezonie widzowie ponownie zobaczą, znanych z pierwszej części, Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Zofię Wichłacz, do których dołączą nowe postacie, w które wcielają się Magdalena Różczka ( „1800 gramów” , „Listy do M. 3 i 4” ) i Łukasz Simlat ( „Boże Ciało” , „Amok” ). Grani przez nich bohaterowie znajdą się w centrum wydarzeń, rozgrywających się podczas „powodzi stulecia „, która nawiedziła południowy zachód Polski w 1997 roku.

– Możliwość powrotu do świata i bohaterów „Rojsta" jest dla mnie spełnieniem marzenia o kontynuacji wielkiej przygody, jaką był sezon pierwszy. Głównym, scalającym tematem drugiego sezonu, jest odkupienie, zarówno w szerszym kontekście społecznym, jak również indywidualnym. Ono jest bowiem zasadniczą motywacją każdego z głównych bohaterów. Znani z pierwszego sezonu Piotr Zarzycki, Teresa Zarzycka oraz Witold Wanycz, ale też nowe postacie, jak Anna Jass i Adam Mika – każde na swój sposób próbują odkupić winę z przeszłości – mówił reżyser Jan Holoubek o pracy nad drugim sezonem serialu.

– Wraz z utalentowanymi polskimi twórcami kontynuujemy rozwój polskiego rynku audiowizualnego, realizując kolejne projekty serialowe. Miło mi poinformować, że w chwili obecnej trwają prace nad kontynuacją losów Piotra Zarzyckiego i Witolda Wanycza na planie drugiego sezonu serialu „Rojst”. Z połączenia talentów Jana Holoubka i Kaspra Bajona powstała wciągająca historia o zmianie obyczajowej okresu transformacji. Historia o pogoni za indywidualnym szczęściem i mierzeniem się z demonami przeszłości – dodała Anna Nagler, dyrektor produkcji oryginalnych Netflix w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

„Rojst” - o czym będzie 2. sezon

„Rojst 2” rozpoczyna się podczas „powodzi stulecia” , która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa miasto oraz, znany już widzom z pierwszego sezonu, las na Grontach. Odsłania przy tym tajemnicę, której mieszkańcy woleliby nie ujawniać.

Pierwszy sezon serialu dostępny jest na Netflix na całym świecie.

