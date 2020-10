Jeff Bridges poinformował, że ma chłoniaka. „Gów** wypłynęło na powierzchnię”

O diagnozie aktor poinformował za pośrednictwem swojego Twittera podkreślając jednak, że jego „rokowania są dobre” . Bridges we wpisie nawiązał do jednej ze swoich ról – tytułowego bohatera w filmie braci Cohen „Big Lebowski” .

„Jak powiedziałby to Koleś... Nowe gów** wypłynęło na powierzchnię. Zdiagnozowano u mnie chłoniaka” – czytamy we wpisie legendy kina. „Mimo, że to poważna choroba, czuję się szczęśliwy, jest ze mną wspaniały zespół lekarzy i rokowania są dobre” – zaznaczył. Poinformował, że zaczyna leczenie i będzie informował o jego postępach.

W kolejnym wpisie aktor podkreślił, że jest „dozgonnie wdzięczny za miłość i wsparcie swojej rodziny i przyjaciół” . „Dziękuje za wasze modlitwy i życzenia powodzenia. I, jak już was tutaj mam, pamiętajcie proszę, żeby głosować. Ponieważ jesteśmy w tym wszystkim razem” – zakończył aktor.

Jeff Bridges był nominowany do Oscara pięciokrotnie w trakcie swojej filmowej kariery. Otrzymał jedną nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, za główną rolę w obrazie „Szalone serce” z 2010 roku. Poza tym grał w takich hitach jak „Aż do piekła” , „Prawdziwe męstwo” , „Iron Man” , „K-PAX” , „Big Lebowski” , „Bez lęku” czy „Fisher King” .

