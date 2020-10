Viggo Mortensen obchodzi 62. urodziny. Najlepsze filmy z aktorem według Rotten Tomatoes

10. „Ze mną nie zginiesz”

Daru jest nauczycielem w szkole podstawowej gdzieś w Górach Atlasu. Żyje samotnie, bez wygód, choć nie narzeka na swój los. Okolica nie jest spokojna - toczą się zaciekłe walki między wojskami francuskimi a rebeliantami. Daru trafia na jednego z nich - zostaje mu powierzona misja odprowadzenia go pod sąd w Tinguit, gdzie odpowie na zarzut morderstwa. Spotkanie dwóch różnych światów: potomka europejskich osadników i autochtona, który na ziemi przodków nie może już czuć się jak u siebie, zrodzi nietypowe pokrewieństwo przekonań i swego rodzaju przyjaźń.



9. „Połyskliwa skóra”

Idaho, wczesne lata 50. Mieszkający na prowincji Seth Dove (Jeremy Cooper), pod wpływem ojca, jest zafascynowany historiami o wampirach. Swoją obsesję łączy ze stroniącą od ludzi sąsiadką Dolphin Blue (Lindsay Duncan). W międzyczasie do domu powraca ze służby wojskowej brat Setha, Cameron (Viggo Mortensen), który nawiązuje bliską relację z Dolphin, co potęguję manię chłopaka.



8. „Historia przemocy”

To stylizowany thriller reżysera Davida Cronenberga pokazujący jak daleko człowiek może się posunąć by uzyskać odkupienie i ochronić swoją rodzinę. Tom Stall prowadzi lokalną restaurację i wiedzie spokojne życie wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci. Życie całej rodziny zmieni się na zawsze, kiedy Tom udaremnia napad rabunkowy. Z dnia na dzień staje się on bohaterem i ulubieńcem mediów, przyciągając tym samym uwagę kilku gangsterów, którzy uważają, że Tom jest kimś innym niż wszyscy myślą.



7. „Jauja”

Opowieść o mężczyźnie, który wraz z córką wyrusza w podróż na pustynię, poza granice cywilizacji.



6. „Karmazynowy przypływ”

Wskutek wojny domowej sytuacja w Rosji pogarsza się, w związku z czym zostaje podniesiona gotowość bojowa Amerykańskiej floty. Obawiając się wojny nuklearnej, młody dowódca Hunter oraz doświadczony kapitan Ramsey i pozostali oficerowie zostają zaokrętowani na atomową łódź podwodną z zadaniem niedopuszczenia do ataku nuklearnego na Stany Zjednoczone. Jednak wskutek błędów w informacjach, Hunter i Ramsey chcą przejąć na własną rękę kontrolę nad okrętem oraz nad jego rakietami balistycznymi.



5. „Wschodnie obietnice”

Podczas porodu w wigilię Bożego Narodzenia, ginie młoda Rosjanka. Anna, pielęgniarka jednego ze szpitali, stara się wyjaśnić tajemniczą śmierć, odkrywa że Rosjanka była prostytutką, a jej opiekunowie to rosyjscy przestępcy zajmujący się handlem "żywym towarem", wtedy zaczynają się jej kłopoty.



4. „Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”

Ekranizacja pierwszej części trylogii Tolkiena, "Drużyna pierścienia" zapoznaje widzów z czarodziejskim światem Śródziemia i jego mieszkańcami - ludźmi, hobbitami, elfami, krasnoludami, czarodziejami, trollami i orkami. W tej części trylogii młody i nieśmiały hobbit Frodo Baggins odziedzicza pierścień - Jedyny Pierścień, narzędzie władzy absolutnej, które pozwoliłoby Sauronowi, mrocznemu Władcy Mordoru, rządzić Śródziemiem i zniewolić zamieszkujące je ludy. Frodo, wraz z lojalną kompanią hobbitów, ludzi, czarodzieja, krasnoluda i elfa, musi zabrać Pierścień do Szczelin Zagłady, gdzie został kiedyś wykuty, i zniszczyć go raz na zawsze.



3. „Świadek”

Samuel Lapp staje się świadkiem morderstwa podczas podróży z matką do Filadelfii. Policjant John Book zajmuje się ich ochroną, ponieważ morderca podąża teraz za Samuelem. Book musi dostosować się do nowego stylu życia i zweryfikować swoje uczucia do matki chłopca.



2. „Władca Pierścieni: Powrót króla”

Nadszedł ten czas. Czas Frodo, który musi pokonać przebiegłego Golluma, przetrwać przerażający atak olbrzymiego pająka Sheloby i oprzeć się zniewalającej mocy Pierścienia, który niesie za sobą zniszczenie i zgubę. Czas Aragorna, który musi dobyć miecza swych przodków i przyjąć koronę swojego dziedzictwa. Czas potężnego starcia, które czarodziej Gandalf nazwał największą bitwą naszych czasów.



1. „Władca Pierścieni: Dwie wieże”

Drużyna Pierścienia została rozbita. Z dziewięciu jej członków dwóch zginęło. Merry i Pippin zostają wzięci do niewoli przez orki. Aragorn, Legolas i Gimli ruszają w pościg, by ich odbić. Frodo chce za wszelką cenę wypełnić misję Powiernika Pierścienia, nawet sam. Wie też, że w pojedynkę łatwiej będzie mu umknąć przed ścigającymi na każdym kroku Drużynę Pierścienia szpiegami. W misji tej zdecydowanie pragnie wspierać go Sam, nawet wbrew jego życzeniu. Tak więc rozpoczyna się dużo trudniejszy etap misji Powiernika Pierścienia. Tymczasem Merry i Pippin, po wydostaniu się z niewoli, prowadzą armię pradawnych Entów na Isengardu, gdzie leży siedziba zdrajcy Sarumana. Aragorn, Legolas, Gimli i Gandalf Biały wspierają Rohan w bitwie o Rogaty Gród, mającej odeprzeć najazd Isengardu.

Viggo Mortensen

Viggo Mortensen urodził się 20 października 1958 roku w Nowym Jorku. Jego rodzina wielokrotnie się przeprowadzała – najpierw do Wenezueli, potem do Danii i Argentyny. Kiedy miał 11. lat jego rodzice się rozwiedli, a on wraz z matką wrócił do Nowego Jorku, gdzie spędził resztę dzieciństwa. Studiował w St. Lawrence University w Canton. Potem wyjechał – najpierw do Hiszpanii, potem do Anglii i Danii, łapiąc tam różne prace dorywcze. Po powrocie do USA zajął się aktorstwem.

Debiutował jako aktor w teatrze. Jego pierwszym filmem była rola farmera w thrillerze „Świadek” z Harrisonem Fordem. Potem grał m.in. w „Policjantach z Miami” . Jego najsłynniejszą rolą jest wcielenie się w Aragorna w trylogii „Władcy Pierścieni” Petera Jacksona. Jego ostatnimi dotychczasowymi filmami były „Capitan Fantastic” (2016) oraz wielokrotnie nagradzany „Green Book” (2018).

