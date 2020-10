Koronawirus na planie „M jak miłość”. Ekipa musiała przerwać zdjęcia

Według aktualnych danych Ministerstwa Zdrowia, ostatniej doby na koronawirusa w Polsce zachorowało 10 040 osób. Na COVID-19 zmarło 13 osób, a 117 innych poniosło śmierć w wyniku zakażenia koronawirusem i współistnienia innych chorób. W sumie w Polsce od początku pandemii zachorowało 202 579 osób, a 3 851 zmarły.

Koronawirus nie oszczędza także produkcji telewizyjnych. Ostatnio donosiliśmy, że przyspieszony z tego powodu został finał „Tańca z gwiazdami” . Teraz portal Plejada.pl dowiedział się od osoby z produkcji „M jak miłość” , że zdjęcia na planie serialu musiały zostać wstrzymane.

– Faktycznie, była kilkudniowa przerwa. Nie pierwsza zresztą, choć wolelibyśmy, żeby ostatnia, ale wracamy już powoli do pracy – przekazał informator portalu. – Regularnie robimy testy. Pracujemy z wirusologiem i mamy narzucony reżim oraz opracowany system działania. Zgodnie z nim działamy od maja – dodał.

Jak przekazał informator, nie jest to pierwsza przerwa, ze względu na to, że „komuś w testach wychodzi wynik pozytywny” . – Potem ta osoba jedzie na kolejne badania i wychodzi mu, czy ma koronawirusa czy nie ma i w zależności od tego działamy – poinformował. – Staramy się robić wszystko, aby nakręcić odcinki do końca ustalonego harmonogramu, czyli do wiosny – zapewnił.

