Ewa Mrozowska z „Googleboxa” pokazała, jak wygląda jej ciało po ciąży

„Googlebox. Przed telewizorem” jest emitowany na antenie TTV od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali. Jedna z bohaterek „Googleboxa”, Ewa Mrozowska, 10 miesięcy temu została mamą.

Celebrytka chętnie dzieli się zdjęciami swojego syna Leona w mediach społecznościowych. Postanowiła także pokazać, jak wygląda jej ciało po ciąży. „W sobotę minęło 10 miesięcy od wyjścia Leona. Ciało się zmienia i tego trudno uniknąć, ale można sobie pomoc! Być aktywnym przed ciążą, w ciąży trzymać się BMI ciąży, No i po jakimś czasie wdrążyć na nowo ruch w życie ! Ale wszystko bez ciśnienia i na spokojnie! Oczywiście u zdrowych dziewczyn” - podkreśliła. Ewa Mrozowska zdradziła również, że jej sposób na szybki powrót do formy to przede wszystkim regularne ćwiczenia, a także korzystanie z cateringu dietetycznego oraz zabiegów takich jak dermapen na brzuszek i endermologia na ciało.

„Googlebox”. Ewa Mrozowska-Kozłowska - kim jest?

Ewa Mrozowska-Kozłowska zyskała popularność za sprawą programu „Googlebox. Przed telewizorem”, w którym występuje ze swoją przyjaciółką Sylwią Bombą. Ewa Mrozowska jest wizażystką i stylistką fryzur. W zawodzie pracuje od 2006 roku. Ukończyła min. Akademię Sztuk Artystycznych Agaty Świeckiej oraz wiele innych kursów. W 2010 roku zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Polski Makijażu. Specjalizuję się w makijażu artystycznym jak i naturalnym. Współpracowała z wieloma magazynami modowymi oraz gwiazdami. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 514 tys. internautów. W 2013 roku wyszła za mąż za Pawła Kozłowskiego. Kilka miesięcy temu na świat przyszedł ich syn Leon.

