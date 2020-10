Szczere wyznanie Joanny Koroniewskiej. Aktorka skomentowała wyrok TK ws. aborcji

Joanna Koroniewska już po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej przyznała, że ma na swoim koncie traumatyczne przeżycia oraz jest zszokowana tym, że ktoś „odbiera jej prawa”. „Dawno nic mnie tak nie poruszyło. Dawno nie wstydziłam się za to w jakim kraju przyszło mi żyć” – przyznała. Wpis aktorki spotkał się z wieloma komentarzami, których autorzy najczęściej zgadzali się z celebrytką.

Joanna Koroniewska poroniła. Szczere wyznanie aktorki

Najwyraźniej nie wszystkim spodobał się post zamieszczony przez Koroniewską, która w kolejnym wpisie na Instagramie wspomniała o „zarzutach co poniektórych, że może powinna stracić swoje dzieci, skoro jest za zabijaniem” . „Nie jestem. Nigdy nie byłam. Nigdy nie będę. Ale w moim życiu przeżyłam wiele” – stwierdziła.

Aktorka podkreśliła, że ma dwoje szczęśliwych i zdrowych dzieci, ale „ciąż miała osiem”. „Aż sześć z nich nosiłam przy sercu do końca trzeciego miesiąca. Obumierały. Cierpienie tak wielkie, że tylko Rodzic będący w takiej sytuacji może to zrozumie” – przyznała. Dodała, że po narodzinach starszej córki odczuwała strach o to, czy ta będzie zdrowa.

Żona Macieja Dowbora podkreśliła, że w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie męża, ale wiele kobiet w podobnych sytuacjach milczy oraz cierpi. „Przez wiele lat nie mogłam o tym mówić. Nadal jest mi ciężko. To emocje nie do opisania” – przyznała. Aktorka zadeklarowała także, że nie chce dzielić ludzi czy „oklaskiwać aborcję”. „Absolutnie nie. Ale wiem aż nadto jak się czuje Kobieta bezradna. W największej z możliwych rozpaczy” – podsumowała.

instagramCzytaj też:

Gwiazdy komentują orzeczenie TK. „Wyrok na Polki”, „Masz ku**a rodzić”