„Kaczyński, jedyną c***, którą możesz zarządzać, jest Andrzej Duda”. Rozenek-Majdan opublikowała ostry wpis

„Mam chorego męża w szpitalu, chorą mamę, której nie mogę odwiedzić, przestraszone starsze dzieci w domu i 4-miesięczne niemowlę, które potrzebuje spokojnej mamy. Wszyscy razem od niedzieli jesteśmy na kwarantannie” – napisała Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie. Prezenterka związana z TVN dodała, że sanepid dotychczas się do niej nie odezwał, aby przekazać szczegóły.

TK zdecydował o aborcji. Rozenek-Majdan pisze o „niewyobrażalnym cierpieniu”

W dalszej części postu Rozenek-Majdan odniosła się do decyzji TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. „To, co wydarzyło się wczoraj, jest naturalną konsekwencją tego, co działo się już wcześniej. Cofnięcie refundacji in vitro było jednym z przygotowawczych kroków. Kiedy PiS przeprowadzał zamach na Trybunał Konstytucyjny, wielu z Was myślało: »to mnie nie dotyczy«. Wczoraj zobaczyliśmy, że dotyczy. Kraj, w którym 98% aborcji wykonuje się ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, zabronił nawet tego, skazując kobiety na niewyobrażalne cierpienie” – napisała na Instagramie.

Następnie Rozenek-Majdan stwierdziła, że „ponad 70% Polaków jest za aborcją w tym przypadku”. „Słusznie rozumując, że skazywanie kobiety na donoszenie i rodzenie nieodwracalnie chorych dzieci, które po porodzie czeka tylko pełna męczarni egzystencja i bardzo bolesna śmierć, jest nieludzkie. Tak jak wczorajsza decyzja TK. PiS jesteście odpowiedzialni za piekło kobiet. Kiedyś Was rozliczymy” – kontynuowała prezenterka.

Roznek-Majdan: Jarosławie Kaczyński, jedyną c***…

„I tak katotalibowie, fanatyczni wyborcy PiS, mentalni hejterzy, mizogini i inni... Możecie tu wyrzygiwać swój hejt, Wasze frustracje i Waszą głupotę. Mam to w d... Od lat codziennie mierzę się z hejtem i radzę sobie z nim całkiem dobrze. Zobaczymy, jak Wy będziecie sobie radzić już niedługo z utratą władzy. I pamiętajcie: wahadło mocno wychylone w prawo za jakiś czas proporcjonalnie mocno wybije w lewo!” – prognozowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Do postu opublikowanego na Instagramie prezenterka dodała swoje zdjęcie, na którym widnieje napis: „Jarosławie Kaczyński, jedyną c***, którą możesz zarządzać, jest Andrzej Duda”.

W piątek 23 października zorganizowano kilka protestów w większych miastach Polski w ramach sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

