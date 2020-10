Gwiazda serialu „Emily w Paryżu” wyznaje: Usłyszałam diagnozę w wieku 15 lat

– Wiele razy ludzie pytają o moje doświadczenia z rakiem. Absolutnie nie mam nic przeciwko mówieniu o tym. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać – przyznała.

Aktorka, która oprócz „Emily w Paryżu” znana jest z roli Gretchen Weiners w broadwayowskiej adaptacji „Wrednych dziewczyn” , wyjaśniła także, że jej największą obawą było niegdyś to, że rak zdefiniuje jej karierę i tożsamość. – Nigdy nie chciałam być tylko Azjatką, tylko dziewczyną. A potem skończyłam 16. lat i byłam łysa i chora – wyjaśniła.

Park ujawniła, że ignorowała informacje o skutkach ubocznych chemioterapii. – Nie chciałam wiedzieć o tym, że mogą być bezpłodna albo że moje serce może przestać działać. Kiedy to dotrze do człowieka, to zaczyna o tym myśleć. Nawet jeśli moje ciało pokonało chorobę, jeżeli pozwolę jej na wprowadzenie zmian w moim życiu, ona wygra – dodała.

„Emily w Paryżu” – o czym jest seria?

Serial opowiada o dwudziestokilkuletniej Emily, Amerykance, która przeprowadza się do Paryża, aby podjąć pracę we francuskiej firmie marketingowej. Park gra jej przyjaciółkę Mindy, opiekunkę do dzieci. Obydwie kobiety mają zupełnie inne doświadczenia związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju.

Cały 1. sezon serialu oglądać można na platformie Netflix.

„Emily w Paryżu” – obsada

Tytułową Emily gra w serialu Lily Collins ( „Aż do kości” , „Podły, okrutny, zły” , „Love, Rosie” ), a w jej przyjaciółkę wciela się Ashley Park ( „Opowieści z San Francisco” , „Nightcap” ). Poza tym na ekranie zobaczymy: Philippine Leroy Beaulieu, Lucasa Bravo, Samuela Arnolda, Camille Razat, Bruno Gouery'ego, Kate Walsh, Williama Abadie'ego i Arnaudema Viardema.

QUIZ:

Quiz z serialu „Emily w Paryżu”. Ile pamiętacie z produkcji Netfliksa?Czytaj też:

Quiz z serialu „Przyjaciele”! Pytamy o 4. odcinek drugiego sezonu „Friendsów”