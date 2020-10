Klaudia El Dursi zareklamowała produkt, wylał się hejt. „Trwa protest kobiet, nie bądź obojętna”

„W dziwnych czasach przyszło nam dzisiaj żyć… W państwie pełnym absurdu, w lęku o nasze jutro... Dlatego mam wielka wdzięczność za chwile takie jak ta” – napisała Klaudia El Dursi na Instagramie. Modelka, która próbowała swoich sił w programie „Top Model”, a przygodę z telewizją przedłużyła, wcielając się w rolę prowadzącej „Hotel Paradise”, do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym pozuje w białym płaszczu. Na fotografii oznaczyła sklep z odzieżą.

„Trwa protest kobiet, nie bądź obojętna”

Trzeba przyznać, że większość użytkowników mediów społecznościowych komplementowała modelkę, a także skupiła się na ocenianiu zaprezentowanego płaszcza. Jedna z internautek wpis Klaudii El Dursi oceniła jednak w kontekście demonstracji po orzeczeniu wydanym przez TK w sprawie aborcji eugenicznej.

„Trwa protest kobiet, nie bądź obojętna” – napisała. „Nie widzę żadnych publikacji o tym, co się teraz dzieje. Dotyczy to nas wszystkich i nie chodzi o dostęp do aborcji, a o możliwość wyboru. Jest ważne, żeby osoby publiczne zabrały głos dla nas… dla wszystkich kobiet” – kontynuowała internautka, dyskutując z innymi obserwatorami El Dursi.

Pojawiły się głosy, że modelka nie musi zajmować stanowiska w kwestiach, w których nie chce tego robić. „Proszę nie mówić, że nie musi zabierać głosu, skoro ona już to zrobiła tylko w tandetny sposób, bo bardziej chodziło jej o zareklamowanie produktu, wykorzystując sytuację” – oceniła inna internautka.

