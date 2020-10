Mick Jagger jako milioner bez skrupułów. O czym będzie „Obraz pożądania”?

Rockman i jeden z najpopularniejszych brytyjskich muzyków i kompozytorów wszech czasów, znany wszystkim kultowy wokalista The Rolling Stones nie wahał się więc gdy reżyser Giuseppe Capotondi przyjechał do Londynu i zaproponował mu właśnie tą rolę.

Dla Jaggera to nie pierwsza przygoda ze światem filmu. Muzyk zagrał główną rolę w „Przedstawieniu” w reżyserii Donalda Cammella i Nicolasa Roega, tytułową rolę Neda Kelly'ego w produkcji Tony'ego Richardsona, a także był jednym z ważniejszych bohaterów filmu science fiction „Freejack” Geoffa Murphy'ego.

Filmografia Jaggera obejmuje także małe rólki w adaptacji „Piętna” Seana Mathiasa z 1997 czy też w „Grze w słowa” w reżyserii George'a Hickenloopera. Pojawił się także w dramacie „Enigma”, opowiadającym historię z II wojny światowej, w reżyserii Michaela Apteda. Był jednocześnie współproducentem tego ostatniego filmu. Jego firma, Jagged Films, wyprodukowała dokument „Being Mick”, Rolling Stones w blasku świateł” Martina Scorsese, a także biografię Jamesa Browna „Get On Up” i dokument nagrodzony Peabody Award „Mr. Dynamite” w reżyserii laureata Oscara Alexa Gibneya.

Jagger jest współautorem oryginalnego filmu „Long Play”, który ostatecznie adaptowano w HBO w postaci serialu „Vinyl”. Jagger zrealizował ten projekt wspólnie z Martinem Scorsese. Obecnie rozwija projekty w Warner Bros i Paramount, w tym „The Man Who Invented Rock and Roll”, na podstawie opowiadania Sama Phillipsa oraz produkcję filmu o Jerrym Lee Lewisie, a także dokument o masakrze na uniwersytecie w Kencie.

Obraz pożądania – o czym jest film?

Ekscentryczny milioner Cassidy (Mick Jagger) niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z uwodzicielską i tajemniczą Berenice (Elizabeth Debicki). Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę.

James przyjmuje zlecenie i wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać.

„Obraz pożądania” w kinach już od piątku 30 października.

