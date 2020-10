Adele zażartowała z własnej metamorfozy. „Mogłam zabrać tylko połowę siebie”

– Wiem, że wyglądam zdecydowanie inaczej niż wtedy, gdy widzieliście mnie po raz ostatni – powiedziała Adele w momencie, w którym pojawiła się na scenie „Saturday Night Live”. – Podróże w dobie pandemii koronawiusa są objęte licznymi restrykcjami, dlatego mogłam zabrać ze sobą tylko połowę siebie. I to jest ta połowa, którą wybrałam – żartowała artystka.

W czasie trwania programu piosenkarka zaprezentowała swoje aktorskie zdolności, występując m.in. w skeczu pariodiującym „The Bachelor”. Adele zaśpiewała także kilka swoich największych przebojów. Stęsknieni za głosem gwiazdy fani mogli usłyszeć „Rolling In The Deep”, „Hello”, „Set Fire To The Rain”.

Kiedy premiera nowej płyty Adele?



Premiera najnowszej płyty Adele miała odbyć się we wrześniu. Tak się jednak nie stało, a do tej pory zespół wokalistki nie wskazał terminu, w którym nowy materiał ujrzy światło dzienne. Wielu fanów Adele liczyło na to, że podczas „Saturday Night Live” artystka ujawni szczegóły. Piosenkarka jednak zamiast detali, zapewniła niecierpliwiących się fanów, że wciąż pracuje nad ukończeniem albumu.

