Miley Cyrus, Alexi Lubomirski i inne gwiazdy okazują solidarność z Polkami. Co piszą?

Finneas O’Connell

Finneas O’Connell, aktor i muzyk, brat Billie Eilish, podał na swoim InstaStory wiadomość o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce dotycząca zmiany obowiązującego dotychczas „kompromisu aborcyjnego”. „Ludzie tracą swoje prawa i musimy na to zwrócić uwagę. To nie zatrzyma aborcji - zatrzyma tą bezpieczną drogę” - czytamy.



Melanie Martinez

Melanie Martinez, 25-letnia piosenkarka i autorka tekstów, podała dalej post profilu @cielesne, mówiący o tym, co wydarzyło się 25 października w Polsce.



Rina Sawayama

„Moje serce pęka Polsko. Proszę, nagłaśniajcie tę sytuację!” – zaapelowała Rina Sawayama, piosenkarka na Twitterze.



Zara Larsson

„To jest fundamentalne prawo każdej kobiety, by decydować o swoim ciele i o tym, czy chce być w ciąży. Do osób, które mówią, że dbają o nienarodzone dzieci: Nie, po prostu nie dbacie o życie kobiet. Statystyki pokazują, że w państwach, gdzie aborcja jest nielegalna, nie zmniejsza się liczba zabiegów. Zabiegi te stają się po prostu mniej bezpieczne. Jeżeli kobieta nie chce być w ciąży, zrobi wszystko, by tak nie było” – mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci piosenkarka Zaraz Larsson.



Vogue

O sytuacji w Polsce donosi w obszernym wpisie na Instagramie magazyn „Vogue”.



Yungblud

„Polsko, tak mi przykro, stoje z tobą. Wybór dotyczący aborcji powinien być waszym prawem, to prawo człowieka. Proszę – niech wszyscy dowiedzą się o tym, co się dzieje i rozpowszechnijcie, jak najwięcej wiedzy, abyśmy mogli z tym walczyć” – pisze na Twitterze Yungblud, piosenkarz i autor piosenek.



Nicole Poturalski

Nicole Poturalski, modelka i nowa dziewczyna Brada Pitta, informuje o sytuacji w Polsce, udostępniając post Amnesty Intenational Polska.



Miley Cyrus

Miley Cyrus podobnie jak Melanie Martinez podała dalej post profilu @cielesne.



Anne-Marie

Podobną informację i wsparcie dla Polek okazała inna artystka 29-letnia Brytyjka Anne-Marie. „Polsko, jestem z tobą” – podkreśliła.



Alexi Lubomirski

Alexi Lubomirski, fotograf znany z robienia oficjalnych zdjęć księcia Harry'ego i księżnej Meghan Markle, na swoim Instagramie przekazał artykuł z "The New York Times" dotyczący sytuacji w Polsce.



Jameela Jamil

Jameela Jamil, aktorka i aktywistka, także informuje na swoim Instagramie o sytuacji w Polsce dotyczącej prawa aborcyjnego.

Przypomnijmy, w czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja eugeniczna, czyli taka, której dokonuje się ze względu na ciężkie uszkodzenia płodu, jest niezgodna z Konstytucją. Tuż po ogłoszeniu decyzji tłum protestujących zebrał się najpierw przed TK, a następnie przeszedł przed siedzibę PiS i przed dom prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, gdzie doszło do starć z policją.

