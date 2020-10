Lawina hejtu pod postem Idy Nowakowskiej na Instagramie. „Wstydź się kobieto!”

Ida Nowakowska ma 29 lat. Ukończyła szkołę baletową i aktorstwo na Wydziale Teatru, Filmu i Telewizji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Studiowała także równolegle na Wydziale Nauk Politycznych. Była solistką Teatru Roma i aktorką oraz tancerką w Studio Buffo. Zagrała główną rolę w filmie „Out of Reach” u boku Stevena Seagala. Od 2019 roku jest jurorką programu „Dance Dance Dance” w TVP2. Prowadzi także od 2020 roku program „Ameryka da się lubić” .

Właśnie tego show dotyczy nowy wpis Nowakowskiej na Instagramie. „Dzisiaj o 20:00 w TVP2 »Ameryka da się lubić«. Będziemy gościć Marylę Rodowicz i Andrzeja Piasecznego. Czeka nas wiele cudownych występów muzycznych m.in. Dawida Kwiatkowskiego i Rafała Brzozowskiego. Tematem będzie... money, money, słynne zielone papierki. Ciekawi Was, jaki stosunek do pieniędzy mają Amerykanie? Czym się różni od polskiego podejścia? Dowiecie się tego wszystkiego od naszych cudownych, amerykańskich gwiazd” – napisała 29-latka.

Pod postem jednak internauci zaczęli wypominać Nowakowskiej, że pracuje dla Telewizji Publicznej. Zaczęto jej także wypominać jej wypowiedź dla portalu Jastrząb Post dotyczący kwestii aborcji.

– Uważam, że jest to temat, w którym nie można mieć stanowiska. Taki mój apel do osób, które są osobami publicznymi – jeśli się wypowiadamy na ten temat, warto się w niego wgłębić i wiedzieć, dlaczego się podejmuje takie stanowisko – mówiła. – Ja podchodzę do tego indywidualnie, sama nie miałam takiej sytuacji, więc staram się gdzieś otworzyć swoje serce i zrozumieć. Ale jestem wychowana tak, że wiem, że życie to jest coś, czego nie można po prostu zlikwidować, bo się chce, ma się taką zachciankę. Wszystko jest po coś (...) Ale wiem, że ja jako kobieta i osoba, która stara się być osobą myślącą, cały czas zgłębiam i edukuje się w tym temacie, żeby kiedyś podjąć stanowisko, które kiedyś będzie wartościowe – podkreślała.

„Wstydź się kobieto!”

„Wstydź się kobieto! Zobaczymy jak doczekasz się dzieci. A swoją droga gdzie je masz? Według twojej stacji jesteś stworzona do dzieci rodzenia, nieważne ze umrze, bez głowy, zdeformowane, z chorobami, ale nie nie zapłaci i nie pomoże nikt!” – napisała jedna z internautek pod postem Nowakowskiej. „Praca w TVP ważniejsza od honoru? Straciła Pani w oczach wielu” – dodała kolejna. „Wstydź się! Tylko dlatego, bo boisz się o robotę. Jeśli jesteś za ochrona życia to pojedź do rodziny, która matka zmarła, albo ma ciężko depresje bo jej dziecko urodziło się z wodogłowiem bez płuc. Zajmij się przez tydzień dziećmi, pomóż finansowo na leki... Wszystkich chorych dzieci i rodziców które w dorosłości molestują nieświadomie matki. A te nie mają siły i pieniędzy ani pomocy. Rzeczywistość jest inna od tego co opowiadają” – czytamy w jeszcze innym wpisie.

Pojawiły się jednak także słowa wsparcia dla Nowakowskiej, za które tancerka podziękowała. „Dziękuję Wam wszystkim dobrym ludziom (Wy wiecie) za pełne miłości komentarze... za wsparcie... to wraca, przysięgam ♥️” – napisała.

