Łukasz Simlat w ostrym wpisie do Kaczyńskiego i rządzących. „Wyzywam cię na pojedynek psychopato i dewiancie religijny”

Swój wpis Simlat rozpoczyna od słów „koniec” i „wojna” . Później w ostry sposób zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego. „ Wyzywam cię na pojedynek psychopato i dewiancie religijny z Żoliborza i każdego twojego psa bez kręgosłupa. Pojedynek na świadomość, wyedukowanie, zrozumienie i empatię. Chowasz się starcze za kordonami policji? W 81ym roku też byłeś dokładnie tak samo odważny? Mam dosyć ciebie i twoich kumpli chamów przebranych w garnitury udających elokwentne i wykształcone persony” – podkreśla.

Dalej aktor zaznacza, że dosyć ma „nepotyzmu, cwaniactwa, indolencji, nieumiejętności, niekompetencji, cynizmu i chamstwa rządu” . „Mam dosyć dewastacji i rozkradania tego państwa. Mam dosyć patrzenia jak szarpiecie się o koryto kiedy kraj tonie w coraz większych długach. Mam dosyć ratowania płodów, które i tak umrą w momencie kiedy brakuje miejsc w szpitalach a ludzie umierają w karetkach albo na chodnikach” – podkreśla.

facebook

„Tym właśnie rząd udowadnia gdzie ma obywatela”

Simlat zaznacza dalej, że ludzie, którzy płacą podatki w Polsce, w krytycznym momencie nie otrzymują nic. „Tym właśnie rząd udowadnia gdzie ma obywatela i nieistotne jest czy to ich, czy nie ich elektorat. Najważniejsze utrzymanie się przy korycie. A w punktach analizy testów na nasz koszt analizowane są testy całych rodzin rządowych. Mam dosyć pierwszeństwa kast rządzących. Mam dosyć pier******* po 5 latach ze to wszystko Tusk, przez Tuska i dzięki Tuskowi. To są odpowiedzi dzieciaków z piaskownicy, gówn******** której ktoś zdeptał babkę z piasku” – czytamy.

„Mam dosyć ubeckich metod, którymi się posługujecie”

Aktor pisze, że ma też dość wysłuchiwania, że jest „chamską hołotą”, „zdradziecką morda”, „gorszym sortem”, „marszem szmat” czy „rozwydrzoną kure***”. „Mam dosyć patrzenia jak na stanowiskach zasiadają ludzie niekompetentni, nie mający pojęcia czym ich resort się kieruje, byle nasi, byle wierni a na ustach mający jeszcze gów** od oblizywania tyłków tych co wyżej w łańcuchu pisowskim. Mam dosyć faszysty i homofoba na stołku ministra edukacji, który forsuje kary cielesne wobec dzieci. Mam dosyć przyzwolenia na bicie kobiet w zaciszu czterech ścian. Mam dosyć nazywania ludzi o orientacji homoseksualnej »nieludźmi«. Mam dosyć obrażania mojej wiary. Mam dosyć ubeckich metod, którymi się posługujecie. Metod zastraszania, donoszenia, wykluczania, ostracyzmu, konfabulowania i szczucia. Mam dosyć tej płytkiej i tępej propagandy TVP mierzącej wszystkich obywateli miarą tępoty i infantylności jej twórców. Mam dosyć żeby o mojej przyszłości decydował dziad, który sam nie może się zdecydować jakiej jest orientacji, nienawidzi kobiet i wszystkich będzie karał za swoją frustrację. MAM KUR** DOSYĆ! P.s. Na duże litery nie zasłużyłeś”. – zakończył Simlat.

Czytaj też:

„Dwoje moich dzieci to dzieci szczególnej troski”. Agnieszka Chylińska w szczerym wyznaniu