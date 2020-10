„Joker”, „Branża” i inne nowości na HBO w listopadzie. Co obejrzymy?

Oprócz nowych seriali jak „Na poboczu” z Hugh Lauriem ( „Dr House” ), „Branży” czy drugiego sezonu popularnej produkcji „Mroczne materie” , będziemy mogli w obejrzeć na HBO GO wiele filmowych perełek. W połowie listopada pojawi się wyróżniony deszczem nagród „Joker”. Na rodzinne wieczory polecić można „Sonic. Szybki jak błyskawica” czy „Cóż za piękny dzień” z Tomem Hanksem.

„Jak boss”

Dwudziestoletnia opiekunka do dzieci i jej podopieczni muszą stawić czoła groźnym Crittersom. Zainspirowany kultową serią filmów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych horror z elementami komedii. Premiera 6 listopada.



„Habla now: Latynosi mają głos”

Najnowsza odsłona wielokrotnie nagradzanej produkcji pt. „Habla” produkcji HBO Latin America. Premiera 5 listopada.



„Nocne życie”

Młody barman umawia się na randkę z nowo poznaną dziewczyną, a ich spotkanie szybko przeradza się w szaleńczą pogoń po nocnym życiu Berlina. Premiera 7 listopada.



„Sonic. Szybki jak błyskawica”

Stróż prawa oraz pochodzący z odległej galaktyki antropomorficzny jeż o niezwykłych z mocach łączą siły, aby pokonać naukowca marzącego o przejęciu kontroli nad światem. Komedia dla całej rodziny. Premiera 8 listopada.



„Branża”

Nowy serial HBO, świat wielkiej finansjery z perspektywy ambitnych dwudziestolatków. Premiera 10 listopada, kolejne we wtorki.



„Najlepsze przed nami”

Dwóch przyjaciół w obliczu śmierci postanawia odłożyć spory na bok i nadrobić stracony czas. Premiera 12 listopada.



„Amerykańska dusza”

Dokument opowiadający o współczesnym amerykańskim życiu politycznym przez pryzmat historycznych wyzwań z przeszłości Stanów Zjednoczonych. Premiera 12 listopada.



„Joker”

Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker. Premiera 15 listopada.



„Na poboczu”

Czteroczęściowy thriller polityczny z Hugh Lauriem w roli charyzmatycznego polityka, który stąpa po cienkim lodzie. Premiera dwóch pierwszych odcinków 15 listopada, kolejne w następną niedzielę.



„Mroczne materie”, sezon 2

Drugi sezon serialu fantasy z Ruth Wilson w jednej z głównych ról, który jest adaptacją nagradzanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana. Premiera pierwszego odcinka 17 listopada o 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 20:10, kolejne we wtorki.



„Cóż za piękny dzień”

Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci. Tom Hanks w głównej roli. Premiera 22 listopada, HBO.



„Rozważna, romantyczna i śnieżne bałwany”

Dwie kochające święta organizatorki imprez muszą poradzić sobie ze sceptycznie nastawionym do świata i ludzi klientem. Premiera 19 listopada.



„Ojai w ogniu: Nasza opowieść”

Film dokumentalny przywołujący sprawę największego w historii pożaru w Kalifornii. Premiera 19 listopada.



„Trefny szmal”

Nowy rumuński serial komediowy HBO Europe o dwóch technikach zajmujących się obsługą świateł drogowych, którzy planują napad na bank. Premiera pierwszego odcinka 22 listopada, kolejne w niedziele.



„Nienawiść, którą dajesz”

Historia rozdartej między dwoma światami nastolatki. Dziewczyna staje się świadkiem zabójstwa przyjaciela z dzieciństwa, który ginie z rąk policjanta. Pod presją lokalnej społeczności i mediów nastolatka musi podjąć ważną decyzję. Premiera 26 listopada.



„537 głosów”

Kronika politycznych machinacji, jakie doprowadziły do kontrowersyjnego wyniku wyborów prezydenckich w 2000 roku w USA. Premiera 26 listopada.



„Przypływ wiary”

Zrozpaczona matka nie przestaje wierzyć, że jej adoptowanemu synowi uda się wyjść cało z groźnego wypadku. Opowieść oparta na faktach. Premiera 28 listopada.



„W domu innego”

Keira Knightley jako żona angielskiego oficera, która po wojnie niespodziewanie zakochuje się w niemieckim wdowcu. Premiera 28 listopada.Czytaj też:

