Dorota Szelągowska zakażona koronawirusem. „Zaraziłam się we własnym domu”

Gospodyni „Totalnych remontów Szelągowskiej” przekazała za pośrednictwem Instagrama, że otrzymała pozytywny test na koronawirusa. W tej kwestii wolałabym być negatywna, ale się nie udało. Mimo masek, przyłbic, dystansu, odkażania i mycia rąk. Setki sytuacji gdzie byłam narażona na wirusa, a przewrotnie zaraziłam się we własnym domu - napisała Dorota Szelągowska. Ale przynajmniej wiem, że dzięki tym wszystkim środkom ochrony, nie sprzedałam COVID-19 ludziom w sklepie czy na ulicy. I ta świadomość pomaga. Uważajcie na siebie i innych - dodała gwiazda TVN.

instagram

Dorota Szelągowska - kim jest?

Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi zjednała sobie widzów za sprawą programu „Dorota Was urządzi” w TVN style, w którym urządzała mieszkania Polaków. Była także gospodynią programów: „Polowanie na kuchnie”, „Polowanie na mieszkanie”, „Domowe rewolucje” czy „Przestrzenie Szelągowskiej”, które był emitowane przez TVN, TVN Style oraz HGTV. Obecnie prowadzi w stacji TVN Style program „Tu jest pięknie”. Ponadto, jedną z najważniejszych premier jesiennej ramówki stacji TVN w 2020 r. są „Totalne remonty Szelągowskiej”, czyli format w którym Dorota Szelągowska w kilka dni będzie przeprowadzała z ekipą totalną metamorfozę domu lub mieszkania. Ich właścicieli do programu w tajemnicy zgłosili bliscy. Ta niezwykła niespodzianka to wyraz wdzięczności za bezinteresowność i gotowość do poświęceń, jakie ci zawsze im okazywali.

Czytaj też:

Kinga Rusin przekazała 100 tys. złotych organizacjom walczącym o prawa kobiet