Emily Ratajkowski jest w ciąży! „O swojej płci zdecyduje w wieku 18 lat”

Emily Ratajkowski pojawiła się na okładce „Vogue'a” dumnie prezentując swój ciążowy brzuszek. Na swój Instagram dodała także nagranie prezentujące ją w ciąży oraz kilka fotek z sesji dla modowego magazynu.

instagram

Aktywistka napisała także specjalny esej dla periodyku, w którym opisuje zarówno swoje jak i swojego męża podejście do zostania rodzicami. „Kiedy mój mąż i ja mówimy naszym znajomym, że jestem w ciąży, ich pierwsze pytanie po »gratulacjach« to: »czy wiecie, co chcielibyście mieć?«. Lubimy wtedy odpowiadać, że nie poznamy płci naszego dziecka, dopóki nie skończy ono 18 lat i wtedy nas o tym poinformuje. Wszyscy się z tego śmieją. Jednak jest prawda w naszym podejściu, która wskazuje na możliwości, które ą znacznie bardziej złożone niż jakiekolwiek genitalia, z którymi urodzić się może nasze dziecko: prawda jest taka, że ostatecznie nie mamy pojęcia, kto rośnie w moim brzuchu. Kim będzie ta osoba? Dla jakiej osoby zostaniemy rodzicami? Jak zmieni nasze życie i to kim jesteśmy? To cudowna i przerażająca koncepcja, która czyni nas zarówno bezradnymi jak i pokornymi” – pisze modelka.

Jak zaznaczyła Ratajkowski, ona i jej mąż chcą w jak największym stopniu ograniczyć swojemu dziecko stereotypy dotyczące płci. Zaznaczyła przy tym, że mimo to, oczywiście odczuwa ogromne pragnienie poznania płci swojego dziecka, ponieważ to pierwszy wgląd w to, kim może być.

