Piękny wokal Nicole Kidman w czołówce serialu „Od nowa”. Posłuchajcie jej wykonania popularnej piosenki

Nicole Kidman karierę muzyczną rozpoczęła pracując z Ewanem McGregorem nad utworem „Come What May” do musicalu „Moulin Rouge!” . Zaśpiewała ponadto na potrzeby filmu między innymi utwory takie jak „Elephant Love Medley” czy „One Day I'll Fly Away” .

W poniedziałek 26 października na HBO GO zadebiutował najnowszy serial „Od nowa” (ang. „The Undoing” ) ze świetną obsadą, w tym Nicole Kidman, Hugh Grantem, Donaldem Sutherlandem, Edgarem Ramirezem i Noah Jupe. Fani laureatki Oscara za rolę Virginii Woolf w filmie „Godziny” od razu poznali, że czołówkę do serialu śpiewa Kidman.

Jest to znany utwór „Dream a Little Dream of Me” , który po raz pierwszy wykonywany był już w 1931 roku. Do tej pory nagrano ponad 60 różnych wersji tej piosenki, jednak za najbardziej popularną uważa się tą The Mamas & The Papas z 1968 roku. Posłuchacie wykonania Kidman poniżej.

Serial „Od nowa” – o czym jest?

Miniserial „Od nowa” jest opowieścią o Grace i Jonathanie Fraserach (w ich rolach Nicole Kidman i Hugh Grant), którzy żyją tak, jak zawsze chcieli. Grace odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę. Jednak kilka tygodni przed publikacją jej życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami – znika jej kochający mąż, który jak się okazuje nie był tym, za kogo go uważała. Na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. W obliczu tych wydarzeń Grace musi zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna (Noah Jupe).

Twórcy i obsada

Twórcą i showrunnerem serialu jest David E. Kelley (serial HBO „Wielkie kłamstewka”), który odpowiada za scenariusz produkcji. Reżyserką serialu jest wielokrotnie nagradzana Susanne Bier. W rolach głównych zobaczymy: wyróżnioną Emmy, Oscarem oraz Złotym Globem Nicole Kidman (serial HBO „Wielkie kłamstewka”) i nominowanego do nagrody Emmy Hugh Granta (serial „Skandal w angielskim stylu”).

W pozostałych rolach wystąpią: Edgar Ramirez (nominowany do nagrody Emmy za role w serialach „American Crime Story: Zabójstwo Versace” oraz „Carlos”) jako detektyw Joe Mendoza; Ismael Cruz Cordova („Berlin Station”) jako Fernando Alves; Matilda De Angelis jako Elena Alves; Lily Rabe („American Horror Story”) jako Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni („Black Earth Rising”) jako Haley Fitzgerald; Noah Jupe („Słodziak”, „Ciche miejsce”) jako Henry Fraser, 12-letni syn Grace i Jonathana; Sofie Gråbøl (serial HBO „Gentleman Jack”) jako Catherine Stamper; oraz Donald Sutherland (wyróżniony nagrodą Emmy za rolę w filmie „Obywatel X”) jako Franklin Reinhardt – ojciec Grace, emerytowany finansista i kochający dziadek.

Producentami wykonawczymi serialu są Susanne Bier, David E. Kelley poprzez swoją spółkę David E. Kelley Productions, Nicole Kidman i Per Saari reprezentowani przez spółkę Blossom Films, Bruna Papandrea przez Made Up Stories, Stephen Garrett oraz Celia Costas.

