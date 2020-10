Maciej Stuhr spędził ponad 4 godziny w korku z powodu protestów. Wrzucił do sieci nagranie

Krótkie nagranie Maciej Stuhr zamieścił na swoim Facebooku. Jak informuje, od dwóch godzin powinien być na próbie w teatrze, jednak od czterech stoi w korku przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. – Nie bardzo mogę się ruszyć, jak widać. Co chwila przemaszerowują koło mnie młodzi ludzie. Wyglądają na zdenerwowanych, mówiąc delikatnie. I nie są oni, przynajmniej już, zwolennikami partii rządzącej, co głośno krzyczą. Czy można milej i w milszym towarzystwie spędzić popołudnie? – pyta.

facebook

Aktor ocenia, że cieszy go widok młodzieży na ulicach. Jak opowiada, sam uczestniczył wielokrotnie w manifestacjach i „trochę było tęskno tym, którzy tam byli, że nie było młodzieży” . – No to jest młodzież. Coś ich poruszyło, zdenerwowało, no i są. Taka sytuacja – skwitował.

Czytaj też:

Taco Hemingway o sytuacji w Polsce. Pisze o patriotyzmie i kobietach