Magda Gessler poparła strajk kobiet. „Zawsze walczyliśmy o wolność”

Magda Gessler pierwszy wpis dotyczący sytuacji w kraju dodała już kilka dni temu. „Stało się coś okropnego. Za wyrok Trybunału kobiety będą płacić nieopisanym cierpieniem. Nieliczne, wybranki losu zapłacą za bilet i zabieg zagranicą. Zmuszanie do rodzenia istot nie mających szans na przeżycie. Skazywanie matek na patrzenie jak życie, które bez nadziei wydały na świat kona, czynienie z macierzyństwa męki, to wszystko są szalone wizje fanatyków religijnych. A na stosie ich gorliwej wiary spłoną jak zwykle kobiety” – napisała wówczas restauratorka.

Teraz dodała kolejny post, opatrując go swoim zdjęciem z narysowaną na dłoni czerwoną błyskawicą – symbolem protestów. „To Trudny czas. To ten czas. To nasz czas!” – napisała w opisie do fotografii Gessler. „Jestem z Wami. Zawsze walczyliśmy o wolność... zatoczyliśmy koło. To zły sen” – dodała restauratorka.

