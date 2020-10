Patrycja Volny: Byłam w ciąży parokrotnie. Moja córka jest jedynaczką

Swój wpis 32-latka zaczyna informując, że jest młodą, zdrową i sprawną kobietą. Przyznaje, że „miała w życiu troszkę pod górkę” . „Przemoc i uzależnienia w rodzinie, trudności finansowe, zdrowotne… jak to bywa” – pisze, dodając, że to, że przetrwała, zawdzięcza swojej matce. „Moja matka była w ciąży parokrotnie. Jestem jedynaczką. Ja byłam w ciąży parokrotnie. Moja córka jest jedynaczką” – pisze dalej. Zapewnia, że jako matka zdała sobie sprawę z tego, że „nie ma nic gorszego, niż lęk o swoje dziecko, zwłaszcza nienarodzone” .

Jak wyjaśnia aktorka, o dziecko trzeba dbać, „zanim jeszcze utworzą się linie papilarne” . Wymienia wizyty u lekarza, odpowiednią dietę, suplementy i badania. „Potem trzeba skompletować wyprawkę, zawczasu zapisać do przedszkola, bo kolejki” – podkreśla. „Jeśli jest zdrowie, komfort finansowy, wsparcie – przywitamy dziecko z radością i spokojem, bo tak ma być, nawet jeśli poród będzie trudny – kochasz, dbasz, martwisz się” – pisze.

„Pal licho klocki lego”

„Nie powinno być tak, że budzisz się rano, dochodzisz do siebie po nocy i pierwsza rzecz to lek, bo wiesz, że nie zadbasz o to życie w Tobie. Nie masz warunków, możliwości, żeby zapewnić temu człowiekowi normalnego startu w życiu – kochających rodziców – pal licho klocki lego – ale nawet pieluch czy kropli, kiedy zacznie ząbkować. A jeśli okaże się, że potrzebuje dodatkowej pomocy – leków, rehabilitacji…” – zaznacza aktorka.

„Aborcja to nie antykoncepcja”

Dalej Volny podkreśla, że „aborcja to nie antykoncepcja” . „Hormony wala czasami tak mocno, że tracisz rozum – nie chcesz usuwać ciąży. Nie chcesz, ale to robisz, bo wiesz, że życie potrafi być wredne. Robisz to, bo nie chcesz serwować nowemu istnieniu urodzinowego pakietu cierpień i bólu. Nie tak ma być” – kończy wpis.

instagramCzytaj też:

Quiz z serialu „Przyjaciele”! Pytamy o 6. odcinek drugiego sezonu „Friendsów”