Dua Lipa wspiera strajkujące Polki. Udostępniła wymowny wpis

Na instagramowym profilu @cielesne udostępniono ostatnio grafiki, na których w języku angielskim omówiono bieżącą sytuację w Polsce. Znalazła się tam wzmianka o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza i tak jedno z najbardziej rygorystycznych praw aborcyjnych w Europie. Wspomniano, że ostatnie orzeczenie delegalizuje usuwanie ciąży w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń płodu.

Post cieszył się dużym zainteresowaniem w sieci, a na swoim koncie upubliczniła go Dua Lipa. Piosenkarka w InstaStory dodała także wpis z nazwami organizacji, które można wesprzeć w ramach walki o prawa polskich kobiet. Chociaż gwiazda nie dodała od siebie żadnego komentarza, to jej działalność w tej kwestii z pewnością nie zostanie niezauważona. Wystarczy wspomnieć, że instagramowy profil artystki śledzą 54 miliony użytkowników.

Strajki w Polsce. Światowe gwiazdy wyrażają wsparcie

Poparcie dla protestujących Polek oraz Polaków wyraziła nie tylko Dua Lipa. „To jest fundamentalne prawo każdej kobiety, by decydować o swoim ciele i o tym, czy chce być w ciąży. Do osób, które mówią, że dbają o nienarodzone dzieci: Nie, po prostu nie dbacie o życie kobiet. Statystyki pokazują, że w państwach, gdzie aborcja jest nielegalna, nie zmniejsza się liczba zabiegów. Zabiegi te stają się po prostu mniej bezpieczne. Jeżeli kobieta nie chce być w ciąży, zrobi wszystko, by tak nie było” – mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci piosenkarka Zaraz Larsson.

„Polsko, tak mi przykro, stoję z tobą. Wybór dotyczący aborcji powinien być waszym prawem, to prawo człowieka. Proszę – niech wszyscy dowiedzą się o tym, co się dzieje i rozpowszechnijcie, jak najwięcej wiedzy, abyśmy mogli z tym walczyć” – pisze na Twitterze Yungblud, piosenkarz i autor piosenek.

