Oscarowy „Joker” z Joaquinem Phoenixem oraz animowane filmy DC. Propozycje od HBO GO

„Batman i Harley Quinn”

Trujący Bluszcz oraz Jason Woodrue (a.k.a. The Floronic Man) wyruszają z ekologiczną misją, aby ocalić planetę i, niestety, wyeliminować po drodze sporą część gatunku ludzkiego. Batman i Nightwing, chcąc uratować ludzkość, zmuszeni są połączyć siły z Harley Quinn. Ta jest jednak nieprzewidywalna i nie można jej zaufać, co wystawia cierpliwość Batmana na poważną próbę.

„Batman: Powrót Jokera”

Największy czarny charakter z przeszłości Batmana, wraca aby ponownie zagrozić nie tylko Bruce'owi Wayne'owi, ale i całemu Gotham City. Próbując rozszyfrować sekrety Jokera, następca Batmana – Terry McGinnis, odkrywa największą tajemnicę Zamaskowanego Krzyżowca. Dochodzi to tego, co wydarzyło się tej nocy, kiedy po raz ostatni walczył z Jokerem. Kiedy Bruce Wayne nieomal ginie w jednym z ostatnich ataków Jokera, Batman przysięga pomścić swojego mentora i na zawsze powstrzymać Jokera.

„Batman: Atak na Arkham”

Rząd formuje Legion samobójców składający się z wyjątkowych złoczyńców i zmusza ich do włamania się do Azylu Arkham. Grupa ma wynieść stamtąd tajne informacje, które zostały wcześniej skradzione przez Człowieka-Zagadkę. Wkrótce w sprawę zaangażowany zostaje Batman. Sprawy zaczynają przybierać jednak zły obrót, kiedy Harley Quinn uwalnia Jokera, który chce urzeczywistnić swój plan wysadzenia w powietrze nie tylko Azylu, ale przede wszystkim całego Gotham.

„Batman: Hush”

Adaptacja przełomowej klasycznej opowieści DC. Film koncentruje się na mrocznym, nowym złoczyńcy znanym jako Hush, który zrobi wszystko, aby dopaść Batmana. Jego celem jest nie tylko zniszczenie kariery obrońcy miasta zwalczającego przestępców, ale także życie osobiste Bruce'a Wayne'a, które i tak już zostało skomplikowane przez związek z Seliną Kyle, znaną jako Kobieta-Kot.

„Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców”

Batman i Robin wkraczają do akcji, gdy czworo największych złoczyńców – Pingwin, Joker, Człowiek-Zagadka i Kobieta-kot – znowu zaczyna zagrażać Gotham City. Niebezpieczna czwórka postanawia połączyć swoje siły talenty, aby opracować nikczemny spisek. W efekcie Dynamiczny Duet zmuszony zostanie do podróży w przestrzeń kosmiczną (i z powrotem), aby udaremnić plany złoczyńców i przywrócić porządek w Gotham City.

„Mroczny rycerz – Powrót” | cz.1 oraz cz.2

Minęło wiele lat, odkąd Batman strzegł bezpieczeństwa Gotham City. Bruce Wayne prowadzi obecnie spokojne, wręcz nudne życie i walczy z kryzysem wieku średniego. Niespodziewanie jego zaangażowanie zaczyna być znowu potrzebne mieszkańcom miasta – w Gotham City pojawiają się niebezpieczni Mutanci. Mroczny Rycerz powraca, by wesprzeć mieszkańców w walce z przestępczą organizacją.

„Batman: Zabójczy żart”

Film na podstawie uznanej powieści graficznej pod tym samym tytułem. Zabiera widza w podróż w głąb mrocznej psychiki Księcia Zbrodni – pokazuje go od jego skromnych początków jako walczącego o uznanie komika, aż po brzemienne w skutki spotkanie z Batmanem, które na zawsze zmienia życie ich obu. Kiedy wiele lat później, zaraz po ucieczce z Azylu Arkham, Joker obmyśla plan, dzięki któremu chce udowodnić, że jeden zły dzień każdego może doprowadzić do szaleństwa, obiera sobie za cel komisarza Gordona. Teraz to do Mrocznego Rycerza należy powstrzymanie Jokera i uratowanie jednego z najlepszych ludzi w Gotham City.

„Legion samobójców: Piekielna misja”

„Task Force X” – tajny zespół stworzony przez Amandę Waller, którego członkami są Deadshot, Bronze Tiger, Killer Frost, Captain Boomerang, Harley Quinn oraz Copperhead – zostaje wysłany z misją odzyskania mistycznego obiektu. Jest to tak potężny przedmiot, że wszyscy są gotowi zaryzykować własne życie, aby tylko go ukraść. Ale Legion Samobójców nie jest jedyną grupą złoczyńców, która chce go zdobyć. Trwa wyścig… i aby pozostać przy życiu, Legion musi wygrać.

Premiera zarówno animacji, jaki „Jokera” z Joaquinem Phoenixem w roli głównej odbędzie się 15 listopada w HBO GO.

