Martyna Wojciechowska apeluje: Zróbmy sobie Islandię w Polsce

Podróżniczka zabrała głos w sprawie wyroku TK, który orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Martyna Wojciechowska wspomniała o Islandii, która w jej opinii jest jednym z najlepszych na świecie miejsc do życia dla kobiet. „Już w 1915 roku Islandki jako pierwsze uzyskały prawa wyborcze, mieli pierwszą na świecie kobietę na stanowisku prezydenta, a dziś Islandia jest krajem wiodącym pod względem równouprawnienia kobiet i mężczyzn (od lat plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu Global Gender Gap Index!)” – wyliczała gospodyni programu „Kobieta na krańcu świata”.

Martyna Wojciechowska dodała również, że „Islandia to kraj, którego przyroda na każdym kroku zaskakuje i zachwyca”. „To tak, jakby ktoś nierealne krajobrazy przeniósł do rzeczywistości” – zaznaczyła. „Zróbmy sobie Islandię w Polsce! Z widokami będzie trudniej (choć Polska też piękna), ale to, jak będziemy tu żyli i jak się traktowali zależy wyłącznie od nas” – zaapelowała podróżniczka.

