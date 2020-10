Serial „Terapia” wróci z 4. sezonem po 10 latach przerwy. Wiemy, kto zagra główną rolę

Amerykański serial „Terapia” jest adaptacją izraelskiej produkcji „Be Tipul” . Posiada także polską wersję ( „Bez tajemnic” ) oraz węgierską ( „Terápia” ). Opowiada o terapeucie dr. Paulu Westonie (Gabriel Byrne), który odbywa co tydzień spotkania ze swoimi pacjentami. W 2010 roku wyemitowany został ostatni, jak dotychczas myślano, trzeci sezon produkcji. Teraz HBO zaskoczyło fanów serialu i poinformowało, że po 10 latach powstanie kolejna odsłona.

Główną rolę w 4. sezonie serialu zagrać ma Uzo Aduba ( „Orange Is the New Black” , „Mrs. America” ). Aktorka, która otrzymała w tym roku trzecią nagrodę Emmy za rolę w serialu HBO „Mrs. America” wcieli się w terapeutkę Brooke Lawrence. Towarzyszyć ma jej trójka „pacjentów” , podczas gdy ze swoimi emocjami zmagać się będzie i ona sama.

Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Hagai Levi, Jennifer Schuur, Joshua Allen i Melissa Bernstein będą producentami wykonawczymi nowego sezonu, a współproducentami wykonawczymi będą Joanne Toll i Noa Tishby.

