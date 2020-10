Winona Ryder obchodzi 49. urodziny. Lista najlepszych filmów aktorki

Winona Ryder urodziła się 29 października 1971 roku w Winona w stanie Minnesota. Wychowała się w komunie hippisów. Jej ojciec był pisarzem i wydawcą, a matka propagatorką buddyzmu i pisarką. Jej dziadkowie ze strony ojca byli żydowskimi imigrantami z Rosji. W 1981 roku przeniosła się z rodzicami do Petaluma w Kalifornii, gdzie uczęszczała do prywatnej szkoły aktorstwa. W 1994 roku otrzymała Złoty Glob za rolę w filmie „Wiek niewinności” Martina Scorsese. Rok później nominowana była do Oscara za „Małe kobietki” .

Zapoznajcie się z listą najlepszych filmów Winony Ryder według ocen krytyków oraz widzów w serwisie Rotten Tomatoes.

10. „Sposób na Szekspira”

Al Pacino przygotowuje się do wystawienia sztuki Williama Szekspira, w której sam gra główną rolę.



9. „Wiek niewinności”

Rok 1870, Nowy Jork. Młody prawnik zakochuje się w rozwódce, będąc jednocześnie związanym z inną kobietą.



8. „Sok z żuka”

Do domu zamieszkiwanego przez parę duchów wprowadzają się nowi właściciele. Zjawy, chcąc się ich pozbyć, wzywają z zaświatów bioegzorcystę - Beetlejuice'a.



7. „Eksperymentator”

Historia znanego psychologa Stanleya Milgrama, który w 1961 roku przeprowadził serię eksperymentów sprawdzających podatność na posłuszeństwo zwierzchnikowi.



6. „Czarny łabędź”

Nina desperacko pragnie zdobyć rolę w "Jeziorze łabędzim". Gdy jej marzenie się spełnia, odkrywa swoją mroczną stronę.



5. „Frankenweenie” – dubbing (Elsa Van Helsing)

Podczas zabawy pies Victora zostaje potrącony przez samochód i ginie. Chłopcu udaje się go jednak ożywić.



4. „Edward nożycoręki”

Delikatny chłopak-cyborg, który zamiast dłoni ma nożyce, nagle zostaje bez opieki swojego twórcy. W pobliskim miasteczku poznaje nastolatkę, a potem zakochuje się w niej.



3. „Małe kobietki”

Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



2. „Śmiertelne zauroczenie”

Veronica chce opuścić szkolną grupę popularnych dziewczyn. Wkrótce poznaje groźnego chłopaka.



1. „Star Trek”

Początki załogi USS Enterprise. James Kirk i Spock łączą siły, by ocalić swoich przyjaciół przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.Czytaj też:

Cichopek o protestach: Nie potrafię pogodzić się z wulgarnym językiem