Netflix. Nowości w listopadzie. Co obejrzymy? Lista i daty premier

„Jackass: Bezwstydny dziadek” – 1 listopada

Matka ośmioletniego Billy'ego trafia za kratki. 80-letni dziadek musi odwieźć chłopca do jego ojca mieszkającego na drugim końcu Stanów.



„Współczesna rodzina” sezon 10. – 1 listopada

Trzy różne, ale spokrewnione rodziny mierzą się z problemami i utrapieniami w swój własny, komiczny sposób.



„303. Bitwa o Anglię” – 1 listopada

Polscy piloci tworzący Dywizjon 303 stają do walki w bitwie o Anglię.



„Sposób na teściową” – 1 listopada

Młoda kobieta poznaje mężczyznę marzeń. Jego matka jest jednak z piekła rodem i bez większych ceregieli zaczną bezpardonową rywalizację.



„W samo południe” – 1 listopada

Osamotniony szeryf staje do walki z bandą kryminalistów.



„Córka Trenera” – 1 listopada

Maciej Kornet podróżuje po Polsce wraz z siedemnastoletnią córką Wiktorią. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym.



„SpongeBob Film: Na ratunek” – 5 listopada

Zmiany, zmiany, zmiany. W świecie SpongeBoba Kanciastoportego czas na wielkie zmiany. Musiał pożegnać się ze swym ukochanym Bikini Dolnym, w którym spędził tyle lat. No, ale nie miał wyboru. Musiał wyruszyć na ratunek Gacusiowi, swemu ukochanemu przyjacielowi.



„Carmel: Kto zabił Marię Martę?” – 5 listopada

Martwa kobieta w wannie, kałuża krwi obok. Mąż ofiary twierdzi, że to wypadek, ale z sekcji zwłok wynika coś innego. Oglądaj bez ograniczeń.



„To właśnie życie” – 6 listopada

Złożona z nowel historia rodziny z Nowego Jorku, której losy znaczone są licznymi tragediami. Punktem wyjścia każdej z nich jest pytanie co by było gdyby.



„Ukryta gra” – 8 listopada

Początek lat sześćdziesiątych, u szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego.



„Dash i Lily” – 10 listopada

Porwani przez wir świątecznego romansu cyniczny Dash i optymistyczna Lily wymieniają się liścikami schowanymi w książce, którą ukrywają w różnych zakątkach Nowego Jorku.



„Pan Jangle i świąteczna podróż” – 13 listopada

"Pan Jangle i świąteczna podróż" to muzyczna przygoda i wizualna uczta dla całej rodziny. Opowieść osadzona jest w tętniącym życiem, urokliwym miasteczku, w którym legendarny twórca zabawek Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) tworzy swoje pełne magii i fantazji wynalazki. Jednak kiedy zaufany czeladnik (Keegan-Michael Key) kradnie jego najwspanialsze dzieło, sytuację może uratować tylko równie bystra i pomysłowa wnuczka pana Jangle (Madalen Mills) z pomocą dawno zapomnianego wynalazku, lecząc stare rany i rozbudzając magię, którą każdy i każda z nas nosi w sercu. Scenarzysta i reżyser David E. Talbert prezentuje film z oryginalną ścieżką dźwiękową autorstwa Johna Legenda, Philipa Lawrence’a i Davy’ego Nathana - "Pan Jangle i świąteczna podróż" - który przypomni nam, że z pomocą rodziny i odrobiną wiary wszystko jest możliwe.



„Życie przed sobą” – 13 listopada

W nadmorskiej włoskiej miejscowości ocalała z Holokaustu kobieta przyjmuje pod swój dach 12-letniego Momo — senegalskiego muzułmanina, który ją okradł.



„The Crown”, sezon 4. – 15 listopada

Lata 70. XX wieku zbliżają się ku końcowi. Królowa Elżbieta (Olivia Colman) i pozostali członkowie jej rodziny próbują znaleźć odpowiednią kandydatkę na pannę młodą dla księcia Karola (Josh O'Connor), który mimo ukończenia 30 lat nadal pozostaje kawalerem. Sprawa jest najwyższej wagi — chodzi o zabezpieczenie linii sukcesji do tronu. Z kolei Brytyjczycy zaczynają odczuwać skutki kontrowersyjnej polityki prowadzonej przez Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Chłodne stosunki między królową a pierwszą kobietą premierem w historii kraju stają się jeszcze bardziej napięte, gdy Thatcher wciąga monarchię w wojnę o Falklandy-Malwiny, wywołując tym samym tarcia we Wspólnocie Narodów. Karol wdaje się w bajkowy romans z młodą lady Dianą Spencer (Emma Corrin), co pokrzepia serca zmęczonych trudami życia Brytyjczyków. Tymczasem za pałacowymi bramami zaczynają się ujawniać coraz większe podziały.



„Zamiana z księżniczką 2” – 19 listopada

Księżna Margaret nieoczekiwanie dziedziczy tron Montenaro, a nad jej związkiem z Kevinem zbierają się czarne chmury. Podobna do niej jak dwie krople wody Stacy musi uratować sytuację, zanim kolejna "dublerka", imprezowiczka Fiona, pokrzyżuje im plany.



„Legiony” – 20 listopada

Pośród walki o wolną Polskę dwaj legioniści zakochują się w tej samej dziewczynie.



„Dolly Parton: Cudownych Świąt” – 22 listopada

Świąteczne życzenia więzną w gardle, gdy pozbawiona uczuć kobieta próbuje sprzedać swoje rodzinne miasto. Czy muzyka, magia i wspomnienia skłonią ją do zmiany decyzji?



„Shawn Mendes: In Wonder” – 23 listopada

Nominowany do Grammy piosenkarz i autor tekstów Shawn Mendes oraz jego wieloletni menedżer Andrew Gertler nawiązali z firmą Netflix współpracę, której efektem będzie film dokumentalny "Shawn Mendes: In Wonder". Jego globalną premierę zaplanowano na 23 listopada. Ten dokument, który został też wybrany na specjalny pokaz na festiwalu TIFF, to pełnometrażowy debiut Granta Singera, który jest cenionym reżyserem teledysków dla artystów takich jak The Weeknd, Lorde czy Sam Smith. Film opowiada o życiu Shawna Mendesa, koncentrując się szczególnie na ostatnich latach, kiedy piosenkarz zdobył wielką sławę.



„Elegia dla bidoków” – 24 listopada

Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„Virgin River” sezon 2. – 27 listopada

Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.



„Jak wytresować smoka 3” – 27 listopada

Gdy Czkawka zmaga się zadaniami wodza Berk, Szczerbatek trafia na trop tajemniczej smoczycy.



„W deszczowy dzień w Nowym Jorku” – wkrótce

Gdy dwoje młodych ludzi przyjeżdża na weekend do Nowego Jorku, miasto wita ich niepogodą i serią przygód.

